Romagna Economic Forum, BPER Banca è main partner dell’ottava edizione di 'Fattore R'

BPER Banca guida l’ottava edizione di Fattore R: il Romagna Economic Forum affronta le sfide di ambiente, sostenibilità e governance

Si è chiusa questa mattina l’ottava edizione di Fattore R, il Romagna Economic Forum, tenutasi presso il Teatro Dante Alighieri di Ravenna. L’evento ha riunito oltre 400 tra imprenditori, amministratori ed esperti del settore per affrontare tematiche cruciali per il futuro della regione. L'edizione di quest'anno si è concentrata su tre grandi sfide sotto l’ombrello del tema "ESG: ambiente, sostenibilità e governance nella Romagna del futuro". L’incontro, organizzato dalle Camere di Commercio della Romagna e di Ferrara e Ravenna e da Cesena Fiera, con BPER Banca nel ruolo di main partner, ha visto anche la collaborazione delle principali associazioni di categoria del territorio.

Tra gli interventi di rilievo, Stefano Caselli, Direttore della SDA Bocconi e Professore di Finanza all'Università Bocconi, ha offerto una panoramica sulle sfide economiche globali, mentre Antonio Patuelli, Presidente dell’Associazione Bancaria Italiana, ha discusso il ruolo delle istituzioni finanziarie nell'affrontare le trasformazioni del mercato. Adelaide Mondo, Responsabile Corporate Lending di BPER Banca, ha evidenziato l’importanza dell’impegno dell’istituto bancario nei confronti del tessuto imprenditoriale romagnolo, promuovendo investimenti sostenibili e strategie di sviluppo condivise.

La partecipazione di BPER Banca all’evento testimonia il continuo interesse dell’istituto nei confronti del territorio romagnolo, considerato un'area chiave per il suo sviluppo. La banca, fortemente radicata nella regione, si è confermata un punto di riferimento per la crescita delle imprese locali, sostenendo l’innovazione e favorendo il dialogo tra imprenditori e amministratori. Con questa edizione di Fattore R, il Romagna Economic Forum si riconferma un appuntamento di rilievo per la comunità economica locale, capace di stimolare riflessioni e di orientare le politiche future verso un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo.