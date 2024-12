SACE, presentato lo studio sulla Space Economy italiana

SACE, pubblicato lo studio sulla Space Economy italiana: un settore dal potenziale “stellare”

Il settore spaziale si profila come uno dei più strategici e promettenti del futuro, e l’Italia gioca un ruolo di primo piano in questo panorama in rapida espansione. Lo studio "La Space Economy italiana: un potenziale 'stellare' da cogliere" di SACE offre un’analisi approfondita dello stato dell’industria spaziale in Italia e in Europa, evidenziando potenzialità e sfide per un comparto che sta assumendo un peso crescente nell’economia globale.

A livello europeo, l'industria spaziale ha registrato nel 2023 un valore delle vendite pari a 8,4 miliardi di euro, con prospettive di crescita costanti nei prossimi anni. Gli investimenti pubblici e privati stanno trainando il settore, generando un effetto moltiplicatore straordinario: ogni euro investito ne produce 11. L’Europa si posiziona come la seconda regione al mondo per investimenti nel comparto spaziale, con oltre 800 nuove imprese fondate nell’ultimo decennio e 63mila persone impiegate. Tuttavia, il continente deve ancora colmare un significativo gap rispetto ai principali competitor internazionali, con un deficit stimato di 10 miliardi di euro in investimenti privati nei prossimi cinque anni.

In questo scenario, l’Italia si distingue come un attore chiave. Con un ecosistema composto da oltre 400 imprese, di cui il 66% sono piccole e medie imprese (PMI) e il 27% startup, il nostro Paese ha generato un giro d’affari di circa 3 miliardi di euro nel 2023. Questo dato dimostra la vitalità di un settore che, pur essendo ancora lontano dal pieno sfruttamento del proprio potenziale, sta mostrando segnali di forte crescita. Ogni posto di lavoro nel comparto spaziale italiano ne genera altri quattro, un indicatore della capacità di creare valore diffuso per l’economia.

Il 2023 ha visto l’Italia posizionarsi come il terzo Paese europeo per investimenti nel settore, con 148 milioni di euro stanziati. Il sostegno pubblico, sia a livello nazionale attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sia a livello europeo tramite il programma spaziale dell’UE, ha giocato un ruolo fondamentale nel consolidare la competitività italiana. La Space Economy italiana si caratterizza per una filiera che abbraccia molteplici settori, dall’upstream, comprendente la produzione di satelliti e infrastrutture, al downstream, che sfrutta le tecnologie spaziali per migliorare la produttività e la sostenibilità in ambiti come l’agricoltura e i trasporti.

L’integrazione dell’intelligenza artificiale nei sistemi spaziali rappresenta una delle frontiere più avanzate del settore, migliorando la qualità e la rapidità delle analisi dei dati provenienti dallo spazio. Questa innovazione accelera i progressi scientifici, con ricadute positive sull’intera economia e rafforza la sicurezza nazionale. Tuttavia, per mantenere la competitività, il settore deve continuare a investire in digitalizzazione e innovazione, fattori chiave per restare al passo con i competitor globali.

Nonostante il dinamismo del settore, persistono aree critiche che richiedono interventi mirati. In particolare, le PMI e le startup italiane, che costituiscono la spina dorsale della Space Economy nazionale, incontrano difficoltà nell’accesso al credito, ostacolando la realizzazione di nuovi investimenti. La semplificazione delle procedure di finanziamento, insieme a un piano di formazione volto a sviluppare ulteriormente le competenze della forza lavoro, rappresenta una priorità strategica.

Come sottolinea il rapporto, l’Italia deve puntare sulla propria eccellenza tecnologica, sull’elevata professionalità delle risorse umane e sulla capacità di creare sinergie lungo l’intera filiera industriale. Solo così sarà possibile cogliere le tante opportunità che la Space Economy offre, garantendo al contempo un ruolo di leadership a livello europeo e globale. La strada è ancora lunga, ma il settore spaziale italiano sembra destinato a volare sempre più in alto, sfruttando al meglio le risorse e il know-how di un sistema industriale che si conferma all’avanguardia.