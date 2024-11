Salone dei Pagamenti, NTT DATA presenta 'Syntphony Payments': la piattaforma che individua le transazioni sospette

NTT DATA al Salone dei Pagamenti lancia 'Syntphony Payments': la piattaforma che grazie all'Al individua in tempo reale le transazioni sospette

Ospite al Salone dei Pagamenti 2024, evento di riferimento del settore che si tiene all'Allianz MiCo di Milano dal 27 al 29 novembre, NTT DATA ha presentato Syntphony Payments, una nuova piattaforma che sfrutta l’intelligenza artificiale per identificare in tempo reale le transazioni sospette, garantendo una maggiore sicurezza nei pagamenti SEPA.

Tra i temi più rilevanti affrontati nel corso della tre giorni, è emerso come l’adozione sempre più diffusa dei pagamenti digitali abbia portato a un aumento delle frodi. In relazione a questo, Andrea Giuliani, Head of Payment Solutions di NTT DATA Italia, ha spiegato che, grazie all’intelligenza artificiale, Syntphony Payments consente di assegnare un punteggio di sicurezza a ogni transazione, permettendo interventi rapidi ed efficaci per contrastare le frodi.

Questa soluzione rientra nel programma AI Metamorphosis (AIM), lanciato da NTT DATA Italia a giugno, e si inserisce in un mercato in espansione, con un crescente numero di istituti bancari che investono nell’implementazione dell’intelligenza artificiale. Secondo una ricerca condotta da NTT DATA in collaborazione con NETConsulting, il 67% delle banche italiane ha già avviato un piano per l’utilizzo dell’AI, mentre il 13% si trova in una fase avanzata. Tra le tecnologie più adottate figurano il machine learning, le reti neurali e l’intelligenza artificiale generativa, sempre più strategiche per migliorare l’efficienza e la competitività del settore.

Oltre alla presentazione di Syntphony Payments, NTT DATA ha partecipato a diversi momenti di confronto al Salone dei Pagamenti, approfondendo i futuri scenari tecnologici. Andrea Bedoni, Head of Banking Advisory & Value Proposition, ha discusso dell’intelligenza artificiale generativa e del suo impatto sul banking. Antonio Policicchio, esperto di Quantum Computing, ha esplorato le opportunità offerte dal calcolo quantistico, mentre Devid Verra, Payment Solutions Director, ha delineato le nuove frontiere dei pagamenti digitali, dai wallet digitali agli smart ring. Roberta Minerva, Innovation Engager Lead, ha infine condiviso le sue riflessioni sulle Central Bank Digital Currency (CBDC) e sulle attività esplorative della BCE.

Con Syntphony Payments e una presenza attiva nel dibattito sulle tecnologie emergenti, NTT DATA si conferma attore chiave nell’innovazione del settore bancario, guidando la trasformazione digitale con soluzioni strategiche e sicure per affrontare le sfide di domani.

L'intervista di affaritaliani a Andrea Giuliani, Head of Payment Solutions di NTT DATA Italia

Andrea Giuliani, Head of Payment Solutions di NTT DATA Italia, ai microfoni di Affaritaliani, ha dichiarato: "L'anno scorso abbiamo parlato di sostenibilità nei pagamenti, mentre quest'anno vogliamo presentarvi due temi di grande rilevanza. Il primo è AI Metamorphosis, il nostro programma aziendale che affronta l'intelligenza artificiale (AI) in modo trasversale, coinvolgendo ogni ambito operativo. Il secondo è Syntphony Payments, una nuova piattaforma di gruppo dedicata al mondo dei pagamenti, che spazia dal banking al retail, dai wallet alle soluzioni di scripting e building, oltre a molti altri servizi a valore aggiunto".

"AI Metamorphosis è un’iniziativa sviluppata da NTT DATA Italia e avviata circa un anno e mezzo fa. L’obiettivo è coinvolgere in modo verticale tutte le business unit dell’azienda nello sviluppo di soluzioni e acceleratori basati sulle best practice, tutti pensati intorno al concetto di AI come DNA aziendale. Tuttavia, il programma ha anche una componente orizzontale fondamentale: rivedere e ottimizzare i nostri processi di sviluppo, analisi, business consulting, adottando strumenti e soluzioni avanzate di intelligenza artificiale", ha proseguito Giuliani.

Giuliani ha infine concluso: "La nostra priorità è, innanzitutto, diffondere una piena consapevolezza dell’intelligenza artificiale all’interno di NTT DATA, per poi trasmetterla ai nostri clienti. Ci impegniamo a condividere le lezioni apprese e i risultati dei casi d’uso che abbiamo analizzato, aiutando i nostri clienti a comprendere il valore della tecnologia e a sfruttarne appieno le potenzialità. Stiamo tracciando un percorso che mira non solo a creare awareness, ma anche a sviluppare una profonda comprensione di come utilizzare l’AI in modo strategico e sostenibile".