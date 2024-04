Samsonite inaugura nel suo store 'Tomorrow is here', l'istallazione di joDorsi

Samsonite presenta nel suo store 'Tomorrow is here', l'istallazione ideata dall’art director joDorsi disponibile fino al 26 aprile

In occasione della settimana del Salone del Mobile di Milano, Samsonite ha dato vita a un'esperienza unica e avvincente nel suo store di via San Pietro All'Orto. L'azienda leader nel settore dei bagagli ha inaugurato "Tomorrow is here", un'installazione futuristica che ha catturato l'attenzione degli appassionati di design e ha offerto loro un viaggio straordinario attraverso spazio e tempo. Ideata dall'art director joDorsi, l'installazione ha come fulcro la rivoluzionaria valigia Proxis, simbolo di innovazione e funzionalità avanzata. I visitatori dello store hanno l'opportunità di immergersi completamente nell'atmosfera futuristica dell'installazione, trovandosi circondati da forme geometriche suggestive e illuminazioni sorprendenti, curate con maestria da Casa delle Lampadine, il lighting design partner di Samsonite.

"Tomorrow is here" offre al pubblico la possibilità di esplorare nuovi orizzonti e di abbracciare l'incertezza del futuro con coraggio e curiosità. L'armonia tra il design sofisticato della valigia Proxis e l'ambiente futuristico creato attorno ad essa rende l'esperienza unica e memorabile, trasportando i visitatori in un viaggio emozionante attraverso l'innovazione e lo stile. L'installazione "Tomorrow is here" sarà aperta al pubblico fino al 26 aprile presso lo store Samsonite di via San Pietro All'Orto, offrendo a tutti gli interessati la possibilità di partecipare a questo straordinario viaggio tra spazio e tempo. Non perdete l'occasione di vivere un'esperienza unica e indimenticabile, in cui il futuro si fonde con il presente, dando vita a nuove prospettive e stimolanti riflessioni sul mondo del design e dell'innovazione.