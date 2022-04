Sap Concur, nuove nomine per Indrieri e Piccinelli

Sap Concur, Indrieri è il nuovo Vice President e Managing Director per l'area EMEA Sud e Piccinelli è il nuovo Regional Sales Director per l’Italia

Gabriele Indrieri è stato nominato nuovo Vice President e Managing Director per l'area EMEA Sud, area che comprende l'Europa meridionale, il Medio Oriente e l'Africa. Indrieri sostituisce Mark Cullen, a sua volta promosso a Managing Director EMEA Sud, mentre il ruolo di Regional Sales per l’Italia sarà ricoperto da Andrea Piccinelli. Con oltre 20 anni nello sviluppo del business e dopo aver ricoperto diversi ruoli di leadership nelle vendite e nella consulenza in Europa e Medio Oriente, Indrieri si concentrerà sull’adozione di soluzioni in cloud e la loro integrazione con le soluzioni di gestione intelligente della spesa, come Ariba e Fieldglass, per offrire ai clienti di Sap Concur funzionalità senza precedenti che permetteranno loro di ottimizzare le proprie finanze ed evitare gli sprechi.

“Sono onorato di accettare questo nuovo incarico e poter contribuire alla trasformazione digitale di tante realtà a cavallo di tre continenti. Per me si tratta di una sfida ma anche di un’opportunità, perché opererò in un mercato vasto e complesso, ma anche in piena espansione, soprattutto per quanta riguarda il cloud, la gestione della spesa e la sostenibilità dei viaggi d’affari. La domanda da parte dei nostri clienti di innovazione in queste aree è in crescita costante, perciò rappresentano asset strategici per SAP Concur", afferma Gabriele Indrieri.

Questo cambio di ruolo è accompagnato dalla promozione di Andrea Piccinelli, nominato Regional Sales Director per l’Italia, il quale riporterà direttamente a Gabriele Indrieri. Piccinelli è entrato a far parte del team SAP alla fine del 2017 come SAP Concur Regional Sales Executive, contribuendo alla crescita del team italiano e concentrandosi su grandi società del settore bancario, dei prodotti di consumo e dell'energia. In precedenza ha lavorato per Oracle per più di 10 anni ricoprendo diversi ruoli nella vendita di prodotti e servizi. Inoltre, fin dall’inizio della sua carriera si è dedicato alle soluzioni cloud e dal 2015 ha sempre lavorato in ottica di posizionamento delle stesse, incluse ERP, HCM, CX e EPM.

“Sono molto felice di accettare la nuova sfida presentata da SAP Concur. Negli ultimi anni un numero sempre crescente di realtà si sta dotando di soluzioni digitali in grado di facilitare i processi decisionali, rendendoli sempre più trasparenti e basati su dati. Il nostro obiettivo è proprio quello di sensibilizzare le aziende di tutte le dimensioni e accompagnarle nell’ottimizzazione di tutte le attività in modo tale da rendere le attività non solo profittevoli ma anche sostenibili”, dichiara Andrea Piccinelli.