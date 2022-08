AITA FederCamping sceglie il Salone del Camper come fiera partner per il B2C

Gli scatti d'Affari

AITA FederCamping, al via partenariato strategico con il Salone del Camper di Parma

Per i camping e villaggi turistici disseminati in tutta Italia, si aprono nuove opportunità offerte da un mercato in crescita esponenziale. Per questo motivo FAITA FederCamping, associazione che rappresenta oltre 2300 imprese turistico-ricettive in 18 regioni italiane, ha scelto il Salone del Camper di Parma come fiera partner per il B2C, stipulando un partenariato strategico. Dopo un primo approccio nel 2021, che ha visto la partecipazione di FAITA al Salone del Camper, la collaborazione si consolida. Si uniranno in questo modo i due principali player del mondo del turismo open air, che stando alle previsioni dei più importanti istituti di ricerca, sarà il più gettonato dei prossimi anni. Il Salone del Camper di Parma, che si svolgerà dal 10 al 18 settembre a Parma, è la più importante esposizione europea di veicoli ricreazionali e rappresentazione del turismo open air, che riunisce in 9 giorni oltre 100.000 visitatori e più di 200 espositori.

Alberto Granzotto, Presidente FAITA FederCamping, ha dichiarato: "L'accordo raggiunto con il Salone del Camper di Fiere di Parma consentirà ai nostri associati di incontrare il consumer in uno spazio dedicato, dove sarà presentata l’offerta ricettiva e il prodotto turistico Italia, tra i più richiesti al mondo. Gli elevati standard qualitativi delle nostre imprese meritano di essere comunicati e promossi in un contesto fieristico come il Salone del Camper, importante e riconosciuto a livello europeo".