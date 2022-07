Baulificio Italiano: aperto primo monomarca a Milano

Gli scatti d'Affari

Baulificio Italiano, il nuovo monomarca in Galleria San Carlo è il settimo delle sorelle Roncato

Baulificio Italiano, azienda padovana con oltre 60 anni di esperienza nella produzione di bauli e valigeria, guidata tutta al femminile dalle tre sorelle Roncato, ha inaugurato il suo settimo punto vendita monomarca, il primo a Milano, con un’inaugurazione che ha visto una performance a sorpresa del duo pop Paola & Chiara, a quasi dieci anni dal loro scioglimento. Il monomarca, che si aggiunge ai sette negozi attivi e presenti tra il Veneto, l’Emilia-Romagna e la Lombardia, è posizionato nel cuore della città, in galleria San Carlo centro nevralgico dello shopping milanese.

“Crediamo molto nella nostra presenza a Milano, capitale della moda e del design, come ottima vetrina non solo in Italia ma anche a livello internazionale”, ha commentato Federica Roncato responsabile Marketing e Commerciale. “Avevamo già scelto di porre la nostra presenza in città con il nostro showroom espositivo in via Gonzaga 7, adesso siamo molto entusiaste di questa nuova apertura. Baulificio Italiano nasce come azienda produttrice di bauli da viaggio, per chi andava all’estero a cercare fortuna. Essere riconosciuti nel mondo come brand di bauli è un modo di tornare alla tradizione. Oggi pur mantenendo lo stesso metodo produttivo, realizziamo dei veri e propri oggetti d’arredo più innovativi ma con un’anima antica e preziosa al loro interno, con l’autenticità di un tempo”.