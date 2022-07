Campari Soda sposa il design itinerante nel tour #SenzaEtichette

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Campari Soda, a Grosseto una giornata all’insegna del design e dell’aperitivo #SenzaEtichette

Dopo il successo di Termoli, torna domani a Grosseto la seconda tappa del tour italiano dei Distretti #SenzaEtichette di Campari Soda. Realizzato in collaborazione con il Comune di Grosseto, l’esclusivo punto di incontro prevederà un percorso a cielo aperto per le vie della città, che ospiteranno installazioni di arredo urbano ispirate all’iconica forma della bottiglietta disegnata da Depero. Contestualmente, nell’ambito di un’esperienza unica di design itinerante, 19 locali della zona offriranno ai propri visitatori un aperitivo #SenzaEtichette in pieno stile Campari Soda. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di fortificare ulteriormente il legame tra Campari Soda e il mondo del design, nato nel lontano 1932. Le opere esposte evidenzieranno lo spirito del brand reinterpretando l’iconica bottiglietta, e saranno dotate di un’illuminazione davvero particolare, oltre a consentire ai visitatori di interagire direttamente con esse. In particolare, la nuovissima #SenzaPosa, sarà una stanza immersiva che permetterà ai visitatori di entrare nel mondo unconventional di Campari Soda e realizzare una foto personalizzata.