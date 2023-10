Carrefour: presentato nuovo headquarter all'insegna dell'ecosostenibilità

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Carrefour Italia presenta il suo nuovo headquarter: uno spazio all’insegna dell’ecosostenibilità e del lavoro ibrido

Carrefour Italia presenta la nuova sede “InCarrefour – Hub Milano”, situata all’interno del complesso PARK WEST a Bisceglie, nel cuore pulsante dell’area urbana milanese e circondato dal verde di uno dei parchi più grandi della città, con oltre 160.000 mq di verde. In occasione della presentazione, in data venerdì 29 settembre, hanno partecipato tra gli altri Alexandre Bompard, Chairman and CEO Gruppo Carrefour e Christophe Rabatel, CEO Carrefour Italia, testimoni di questo importante momento di cambiamento.

Progettato con un design iconico ed eco-friendly, e certificato dal rinomato protocollo LEED Platinum, oltre alle certificazioni di sostenibilità Fitwel, Wired e WELL previste, questo nuovo edificio è caratterizzato da grandi spazi verdi e dall’armonia con l’ambiente, un vero e proprio “green building” in linea con la strategia di rinnovo sostenibile di Carrefour Italia. Questi nuovi spazi rappresentano un cambiamento importante per l’azienda, essenziale alla luce del desiderio di diventare sempre più sostenibile e digitale. I nuovi uffici sono stati infatti ideati per stimolare la creatività e favorire il benessere dei collaboratori, grazie all’ampio uso della tecnologia e a un design orientato alla collaborazione per garantire maggiore flessibilità e per gestire al meglio l’equilibrio tra lavoro e vita privata.

Christophe Rabatel, CEO Carrefour Italia, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di presentare il nostro nuovo Headquarter in una zona di grande importanza e rilancio sostenibile per la città di Milano. I nuovi uffici rappresentano un grande passo avanti nella strategia di transizione dell’azienda in Italia e siamo fieri di poter offrire ai nostri collaboratori uno spazio in cui lavorare con serenità e spirito di unità. Questa nuova sede rappresenta il perno centrale di un modello ‘multi-hub’ che stiamo introducendo in Carrefour e che vedrà la presenza di nuovi uffici anche all’interno di spazi riconvertiti di alcuni punti vendita sul territorio milanese”