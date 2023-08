CDP: utile netto a circa 1,9 miliardi di euro, in crescita del 28%

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico. CDP, approvata la relazione finanziaria consolidata al 30 giugno 2023: impegnate risorse per 11,5 mld che hanno consentito di attivare investimenti per 32,4 miliardi Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti, presieduto da Giovanni Gorno Tempini, ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2023, presentata dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale, Dario Scannapieco. Il CdA ha anche approvato nuove operazioni per oltre 300 milioni, che comprendono finanziamenti e investimenti per il sostegno a territori e imprese e lo sviluppo della cooperazione internazionale. L'utile netto di CDP si assesta a circa 1,9 miliardi di euro, in crescita del 28% rispetto al primo semestre 2022 (1,5 miliardi). In aumento del 3% anche il patrimonio netto, che si attesta a 26,5 miliardi. L'utile netto consolidato si è attestato nei primi sei mesi dell'anno a 2,8 miliardi di euro. Il Gruppo CDP ha impegnato risorse per 11,5 miliardi di euro che hanno consentito di attivare investimenti per 32,4 miliardi, con un effetto leva di 2,8 volte le risorse impegnate anche grazie all'attrazione di capitali addizionali. In conformità con il Piano Strategico 2022-2024 il CdA ha approvato la prima Relazione non finanziaria semestrale di Gruppo