Corona, inaugurato primo Natural Bar con materiali 100% naturali

Corona: presentato per la prima volta in Italia il Natural Bar, locale per l'aperitivo realizzato interamente con sabbia e materiali rinnovabili

Arriva per la prima volta in Italia il Corona Natural Bar, locale realizzato interamente con sabbia e materiali 100% naturali, che fino a domenica 4 settembre, presso la Spiaggia del Seggio di Marina di Castagneto Carducci sarà sede degli aperitivi serali. Corona Natural Bar è stato realizzato dagli Arenas Posibles, specialisti delle sculture di sabbia che lavorano a progetti di caratura internazionale, costruito interamente con materiali 100% naturali non lavorati, come sabbia e legno. Progettato per abbracciare a pieno la natura che lo circonda, il bar sarà accessibile solo su prenotazione gratuita e gli ospiti di Corona Natural Bar potranno godere anche di diverse esperienze, come workshop per costruire il proprio acchiappasogni, partecipare a sand art performance degli Arenas Posibles, esibizioni di artisti di strada e sessioni di body painting.

“Natural Bar arriva per la prima volta in Italia dopo le affascinanti esperienze che ci sono state in altre meravigliose spiagge sparse nel mondo, come quelle della Cornovaglia nel Regno Unito e di Biscarrosse in Francia” ha dichiarato Giulia Maestri, Senior Brand Manager di Corona per l’Italia. “Grazie a questo progetto senza precedenti, vogliamo offrire ai nostri ospiti un’esperienza davvero unica e indimenticabile, godendo appieno della Golden Hour e assaporando il gusto fresco della nostra birra Corona come mai prima d’ora”.

Grande attenzione verrà riservata all’ambiente circostante sede del Corona Natural Bar, come spiega Serena Pasquetto, Head of Legal & Corporate Affairs di AB InBev Italia: “Il posto migliore per gustare Corona è all'aperto, nella natura, con gli amici. Ma dobbiamo fare attenzione a proteggere il mondo naturale ed il senso di pace, spazio e bellezza che offre. Per questo, abbiamo in programma al termine dell’experience un’azione di clean-up per tutelare l’area coinvolta. Come società leader mondiale della birra, siamo sempre attenti alla sostenibilità, che non è parte del nostro business, ma è il nostro business.".