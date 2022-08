Cortina thinkS Green estende la propria rete a favore dell'ambiente

Gli scatti d'Affari

Cortina thinkS Green fa rete con gli eventi green di Cortina

Cortina thinkS Green muove i primi passi: il progetto varato quest’estate per promuovere una nuova sensibilità ambientale estende la propria rete e diventa special partner degli eventi virtuosi organizzati nel territorio ampezzano. In particolare si lega a quelle realtà che da sempre si impegnano per costruire un rapporto diverso con l’ambiente naturale, riflettendo sulla sua impronta ambientale: il Cortina Summer Party, TEDxCortina e Delicious Festival Dolomiti.

Un media partner, ma anche un partner di visione: queste manifestazioni si caratterizzano per la capacità di pensare green e agire di conseguenza, adottando pratiche coerenti e incisive. Il loro coinvolgimento rientra negli obiettivi di Cortina thinkS Green, che nasce per amplificare questo tipo di messaggio e creare un network attivo e coinvolto.