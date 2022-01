Credit Suisse, Axel P. Lehmann è il nuovo presidente

Gli scatti d'Affari

Credit Suisse: da oggi con effetto immediato, Axel P. Lehmann è il nuovo presidente della banca

Il Consiglio di Amministrazione di Credit Suisse, una delle principali realtà finanziarie a livello internazionale, ha nominato Axel P. Lehmann nuovo presidente della banca con “effetto immediato”, come si legge in una nota del gruppo. Lehmann ex dirigente di Ubs, entrato nel consiglio di amministrazione di Credit Suisse lo scorso primo ottobre, prenderà il posto di António Horta-Osório, che si è dimesso dopo le critiche ricevute per non aver rispettato le regole della quarantena. Horta-Osório, si legge nel comunicato, esce “a seguito di un'indagine commissionata dal consiglio di amministrazione”.

Axel P. Lehmann è stato direttore non esecutivo e membro del Comitato rischi di UBS Group e successivamente ha fatto parte del Comitato di governance e di nomina. È professore aggiunto all’università di San Gallo, dove ha conseguito il dottorato in Business Administration dopo essersi laureato all'Advanced Management Program della Wharton School of the University of Pennsylvania. Queste le prime dichiarazioni da neo presidente del Gruppo: “Abbiamo imboccato la strada giusta con la nuova strategia e continueremo a radicare una cultura del rischio più forte in tutta l'azienda. Eseguendo il nostro piano strategico in modo tempestivo e disciplinato, senza distrazioni, sono convinto che Credit Suisse dimostrerà la rinnovata forza e concentrazione sul business necessarie per generare valore sostenibile per tutti i nostri stakeholder"