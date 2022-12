Enel X Way e Volkswagen, lanciata la joint venture ‘Ewiva’

Gli scatti d'Affari

Enel X Way e Volkswagen, inaugurata la prima stazione di ricarica premium di Ewiva a Roma

Enel X Way e Volkswagen Group hanno annunciato a Roma il lancio della nuova joint venture paritetica ‘Ewiva’, che nasce con l’obiettivo di accelerare la diffusione della mobilità elettrica in Italia realizzando la più grande rete di ricarica ad alta potenza (HPC) in tutto il Paese. L’inaugurazione della prima stazione di ricarica premium di ‘Ewiva’ segna il successo e la prosecuzione della collaborazione tra il Gruppo Enel e Volkswagen. Sono 750 i punti ‘Ewiva’, alcuni dei quali in attesa di attivazione, distribuiti in 233 sedi. La previsione è quella di installare punti di ricarica presso 500 sedi entro la fine del 2023 e raggiungere i 3mila punti di ricarica entro il 2025, ognuno con una potenza fino a 350 kW e alimentato al 100% con energia rinnovabile. Complessivamente, ‘Ewiva’ gestirà oltre 800 siti.

“Questa joint venture rappresenta un nuovo traguardo nel costante impegno di Enel X Way e del Gruppo Enel a diffondere la mobilità elettrica in tutta Italia, accelerando lo sviluppo di una rete di ricarica ad alta potenza all’avanguardia, che contribuirà a rendere i veicoli elettrici la scelta preferita dei guidatori”, ha dichiarato Elisabetta Ripa, CEO di Enel X Way. “Nel frattempo, e in linea con la strategia adottata da Enel X Way per lo sviluppo dell’infrastruttura di ricarica pubblica, abbiamo scelto un approccio aperto, rendendo la rete disponibile a tutti i Mobility Service Provider e guidatori di veicoli elettrici di qualsiasi tipologia e marchi”.

Thomas Schmall, membro del Consiglio di amministrazione con responsabilità per la tecnologia di Volkswagen Group e CEO di Volkswagen Group Components ha affermato: “L’espansione dell’infrastruttura di ricarica gioca un ruolo chiave nel successo delle auto elettriche. Enel e Volkswagen, due forti partner di diversi settori, hanno ora unito le forze per affrontare questo compito in modo mirato, promuovendo così la mobilità elettrica in Italia”.