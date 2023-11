Eni discute le nuove sfide della comunicazione allo IAB Forum 2023

Gli scatti d'Affari

È "Regeneration" il tema di IAB Forum 2023, tra gli eventi più attesi del settore del marketing e tenuto, quest'anno, all'Allianz MiCo di Milano nelle giornate dell'8 e 9 novembre. Numerosi talk dedicati all'ampio tema dell'innovazione digitale e non solo, animati da un parterre di ospiti di levatura nazionale. Tra questi, Erika Mandraffino, Director Comunicazione Esterna di Eni, ha raccontato le importanti sfide che il settore energetico si trova ad affrontare in un mondo in continua evoluzione, che vede pubblici sempre più esigenti e la necessità di assumersi nuove responsabilità. Erika Mandraffino ha sottolineato: "La ricerca di EY ha rivelato che il 74% dei consumatori si aspetta un 'purpose', ma solo la metà di loro lo riconosce nei brand. Questo divario evidenzia l'importanza strategica della comunicazione, che deve essere coerente e autentica, supportata da azioni concrete". Eni, giunta a spegnere 70 candeline, mantiene il proprio impegno di autenticità rispetto ai valori che guidano la comunicazione, tra cui competenza e attenzione alle persone. La sfida attuale è rivolta a un pubblico più disorientato ma sempre più esigente. "Ritengo che una comunicazione efficace e trasparente debba necessariamente essere autentica", ha proseguito Mandraffino. "Quest o è l'ingrediente fondamentale della nostra comunicazione. Un esempio che sfrutta le possibilità che il digitale ci offre è quello dell'advocacy. Stiamo, infatti, cercando di coinvolgere il maggior numero possibile di persone Eni, dal Top Management a tutti i nostri colleghi, per far sì che si ingaggino e che raccontino sui loro canali social le loro esperienze aziendali e, soprattutto, i valori che li guidano e fanno sì che ogni giorno scelgano di lavorare in En i".