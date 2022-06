EssilorLuxottica e Meta: ecco i nuovi Smart Glasses Ray-Ban Stories

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

EssilorLuxottica e Meta, dall'iconica collaborazione nascono gli Smart Glasses di ultima

Dalla collaborazione tra EssilorLuxottica e Meta nascono gli innovativi Ray-Ban Smart Glasses, che consentono di catturare foto e video, ascoltare musica, ricevere chiamate e condividere i contenuti sui social. I Ray-Ban Stories integrano tecnologie smart quali dual camera da 5 MP, auricolari open-ear e sistema audio che si compone di tre microfoni per riprodurre suoni e voce in alta qualità; il tutto integrato allo stile, al comfort e all'irrinunciabile estetica tipica dei modelli Ray-Ban. I Ray-Ban Stories si basano sul modello Wayfarer, ma sarà possibile scegliere anche tra i modelli Round o Meteor, senza dimenticare la personalizzazione del colore e delle lenti: da vista, trasparenti, Transitions, polarizzate.



Si accompagnano a una app, Facebook View, per iOS e Android, che permette di importare, editare e condividere rapidamente su qualsiasi app social installata sul telefono i contenuti acquisiti con gli Smart Glasses. Godono di 3 ore di autonomia e sono dotate di connettività bluetooth e Wi-Fi. Attualmente, i Ray-Ban Stories vengono distribuiti in Italia, UK, Australia, USA, Canada e Irlanda, prevedendo per il prossimo anno il lancio in altri mercati.