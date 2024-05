Futuro Direzione Nord: presentata la 22esima edizione ‘Road To Europe’

Gli scatti d'Affari

Futuro Direzione Nord: la 22esima edizione accende il dibattito sul ruolo dell’Europa nell'attuale panorama politico ed economico

Presso la sede di Assolombarda in Via Pantano, si è tenuta la ventiduesima edizione della rassegna Futuro Direzione Nord, riunendo oltre 60 ospiti tra ministri, viceministri, sottosegretari, governatori, istituzioni milanesi e lombarde, nonché vertici aziendali e della società civile. La kermesse, promossa dalla Fondazione Stelline insieme a Inrete, in collaborazione con Assolombarda e con il contributo di Regione Lombardia, ha affrontato il tema centrale "Road To Europe", ponendo l'attenzione sul ruolo cruciale che l'Europa gioca nell'attuale panorama politico ed economico.

Direzione Nord ha sempre rappresentato un punto d'incontro per istituzioni, politica, imprese e stakeholder interessati a discutere del ruolo del Nord nell'intero sviluppo italiano, nonché del futuro europeo. Questa edizione ha posto l'accento sull'Europa, alla vigilia delle elezioni europee che si terranno dal 6 al 9 giugno. La giornata è stata aperta con i saluti di Fabio Massa, Presidente della Fondazione Stelline, seguito dall'intervento di Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda.

“L'appuntamento di quest'anno è particolarmente significativo poiché ci troviamo a un mese dalle elezioni europee. Le imprese di questa regione godono di una forte presenza internazionale e sono effettivamente protagonisti oltre i confini nazionali. Tuttavia, queste stesse aziende necessitano di certezze dall'Europa. Attendiamo decisioni e cambiamenti coerenti. Il ruolo che ci aspettiamo dall'Europa non si limita più al solo ambito economico. L'industria è il motore trainante e, ad oggi, non possiamo affrontare la concorrenza soltanto con gli stati individuali; ci troviamo a competere con la Cina e gli Stati Uniti; dunque, è essenziale disporre dei mezzi necessari per far fronte a questa sfida. È evidente che non possiamo più permetterci di agire da soli, come dimostrato sia dalla pandemia che dalla situazione di conflitto. È urgente garantire la sicurezza dell'industria e del nostro benessere sociale. Questi sono prerequisiti fondamentali per un Paese che funzioni adeguatamente. Quello che chiediamo è una discontinuità rispetto alle decisioni prese dall'Europa negli ultimi quattro anni. Vorremmo un approccio più sensibile che tenga conto delle reali potenzialità delle nostre imprese”, ha dichiarato Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda.