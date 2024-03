Gallerie d'Italia, aperta a Napoli la mostra "L’undicesima casa"

Gli scatti d'Affari

Intesa Sanpaolo: in mostra alle Gallerie d'Italia di Napoli l'esposizione "L'undicesima casa", disponibile fino al 5 maggio 2024 È attualmente disponibile per la visita la mostra " L'undicesima casa", esposta alle Gallerie d'Italia – Napoli (Museo di Intesa Sanpaolo) fino al 5 maggio 2024. Il percorso espositivo, che presenta le opere degli artisti vincitori della prima edizione del Premio Paul Thorel, è stato ideato e organizzato dalla Fondazione Paul Thorel in collaborazione con Gallerie d'Italia, con l'obiettivo di sostenere i talenti italiani nel campo dell'arte contemporanea. I vincitori Clusterduck (collettivo di Tommaso Cappelletti, Silvia Dal Dosso, Francesca Del Bono, Arianna Magrini, Noel Nicolaus), Jim C. Nedd e Lina Pallotta, sono stati selezionati da un comitato di esperti critici d'arte e curatori di arte contemporanea formato da Caterina Avataneo, Lorenzo Gigotti, Elisa Medde e Valentina Tanni e da una giuria composta da Antonio Carloni, Sara Dolfi Agostini e Luigi Fassi, presieduta da Guido Costa, presidente della Fondazione Paul Thorel. Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo, ha dichiarato: "Accogliamo alle Gallerie d'Italia di Napoli un'iniziativa realizzata con Fondazione Paul Thorel, con la quale condividiamo temi importanti quali il sostegno al talento e alla creatività, la committenza di progetti inediti, l'apprezzamento e la curiosità per le più aggiornate espressioni dell'arte. 'L'undicesima casa' conferma inoltre la nostra attenzione per il ruolo della fotografia e del mondo digitale nel raccontare il presente, in piena sintonia con il lavoro che facciamo nel museo di Piazza San Carlo a Torino, in continuo dialogo con le altre sedi di Gallerie d'Italia. Credo che la bellezza degli spazi di via Toledo permetta la piena valorizzazione dei tre artisti vincitori e delle loro originali e coinvolgenti opere".