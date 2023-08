Gallipoli è la prima tappa del Fish and Gin Festival 2023

Gli scatti d'Affari

Fish and Gin Festival 2023: torna la kermesse pensata per aziende e consumer Food pairing, cocktail competition, masterclass, sostenibilità e tanto altro nelle due tappe dell'edizione 2023 del Fish and Gin Festival: a Gallipoli - Parco Gondar e a Marina di Ginosa - Elephant Park, scenderanno in pista rinomati bartender che si esibiranno con una vasta selezione di gin provenienti da tutto il mondo in una cornice unica e un'atmosfera coinvolgente, con intrattenimento, dj set e grandi concerti live con ingresso gratuito entro le 22. Fish and Gin Festival è pensato per le aziende ma anche e soprattutto per i consumer attenti che troveranno street food selezionatissimi, anche Gluten Free. E ancora, ogni giorno, mercatini dell'artigianato pugliese e artigianato internazionale, un'area luna park per i più piccoli e tante altre iniziative. Tre giornate dedicate a gin e spirits, alla cucina di mare e di terra pugliese, alla promozione dei prodotti tipici e alla valorizzazione dei giovani talenti. Un parterre d'eccezione con super ospiti e con un programma musicale strepitoso. Fish and Gin Festival si conferma un contenitore straordinariamente ricco di attività e di proposte. Un festival dedicato al food&drink pensato per consumer e per addetti ai lavori, nato per promuovere la sostenibilità attraverso varie iniziative come le cocktail competition che premiano il concetto di 'zero sprechi alimentari' e 'zero rifiuti' dietro i banconi del bar.