Generali, presentati gli scatti dell’SDG numero 1 ‘Lotta alla povertà’

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Generali racconta l’ottavo capitolo del progetto fotografico BG4SDGs-Time To Change “Lotta alla povertà”, con Stefano Guindani

BG4SDGs-Time to Change, progetto di Stefano Guindani con Banca Generali per approfondire lo stato dell’arte del processo di raggiungimento dei 17 obiettivi dell’Agenda ONU 2030, riparte da Ciudad del Guatemala, dove l’obiettivo di Stefano Guindani si è soffermato ad indagare la situazione relativa al Sustainable Development Goal (SDG) numero 1 “Eliminare la povertà in tutte le sue forme e ovunque”. Sconfiggere la povertà è una priorità della società contemporanea, ma occorrono sinergie e progetti internazionali. Secondo un report della World Bank, al mondo ci sono circa 3 miliardi di persone che risiedono in aeree urbane e producono 1,3 miliardi di tonnellate di rifiuti solidi ogni anno. In un Pianeta il cui clima grida sempre più aiuto, è evidente che ridurre questi sprechi sia fondamentale. In Centro America, ad esempio, il fenomeno delle comunità che vivono nei basureros è costantemente in aumento in realtà come Haiti, il Nicaragua, l’Honduras e lo stesso Guatemala.

“È strano pensare che è il benessere di pochi rovina l'esistenza di molti ma al tempo stesso ne permette la sopravvivenza; in un modo difficile da immaginare, ma è solo con gli scarti della società evoluta che anche i basureros possono permettere alle loro famiglie la sopravvivenza” ha commentato Stefano Guindani, fotografo e curatore del progetto. Stando ai dati del World Food Programme, l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di assistenza alimentare, oggi nel mondo ci sono 795 milioni di persone che vivono in condizione di povertà assoluta. Presentato lo scorso 15 settembre 2021 a Milano, BG4SDGs-Time to Change proseguirà ora per altri 9 mesi al fine di approfondire tutti i 17 SDGs dell’Agenda ONU 2030. Per ciascuno di essi, la chiave adottata dal fotografo sarà duplice: da un lato si punta ad evidenziare l’azione negativa dell’uomo sull’ambiente e sulla comunità, dall’altro come lo stesso genere umano abbia invece una straordinaria capacità di recupero attraverso soluzioni innovative e sostenibili.