GoBeyond, conclusa la la terza edizione dell'evento di IKN Italy

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

GoBeyond, conclusa l'edizione 2023 dell'evento organizzato da IKN

Si è conclusa la terza edizione di GoBeyond – Where Tech Accelerates Business, il primo hub di incontro di Information Technology, Business & Innovation Manager sugli sviluppi concreti delle nuove tecnologie digitali in azienda, nella PA e nella sanità. L’evento, organizzato da IKN Italy, si è svolto presso l’NH Milano Congress Center di Assago il 1° marzo e in modalità live streaming il 2 marzo, articolandosi in 8 diversi focus tematici: IT Leadership, Future of Work, Cloud & Governance, IT & Business Strategy, Metaverso & Connettività, IT Monetization, IT Motivation, Digital Health & PA. GoBeyond ha l’obiettivo di reinventare i sistemi, le operation e l’experience dell’impresa del futuro con l’impulso della trasformazione digitale, fornendo soluzioni concrete per monetizzare gli investimenti, scegliere tecnologie, ottimizzare costi e tempi e definire nuove competenze.