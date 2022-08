Hines partner del Rimini Meeting 2022: stand dedicato al progetto MilanoSesto

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Hines al Rimini Meeting con "MilanoSesto": il più grande intervento di rigenerazione urbana in Italia

Hines, player a livello globale attivo nel settore del real estate, sarà uno dei protagonisti, in qualità di official partner, del Rimini Meeting 2022 in programma dal 20 al 25 agosto, un’edizione quest’anno dedicata al tema “Una passione per l’Uomo”. Per il secondo anno, Hines porta al Rimini Meeting MilanoSesto, il più grande progetto di rigenerazione urbana in Italia e tra i maggiori a livello europeo, di cui è advisor strategico e development manager oltre che investitore per lo sviluppo del primo lotto privato Unione 0 insieme a Cale Street. Gli altri player del progetto sono Milanosesto S.p.A., soggetto attuatore e stazione appaltante, e il Gruppo Prelios, che cura l’asset e il project management dell’iniziativa, oltre ad essere il gestore del fondo di investimento alternativo proprietario e sviluppatore del primo lotto privato denominato “Unione 0”.