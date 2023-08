IKEA, compie 80 anni il design democratico che ha rivoluzionato la casa

IKEA celebra i suoi primi 80 anni: una storia di imprenditoria e valori

IKEA celebra gli 80 anni dalla sua fondazione. Inizialmente si trattava di una piccola attività per corrispondenza che lo stesso fondatore, Ingvar Kamprad, svolgeva consegnando gli ordini in bicicletta. Oggi IKEA è presente in 62 mercati in tutto il mondo con 462 negozi che vengono visitati fisicamente ogni anno da 700 milioni di persone, un e-commerce che genera 2,6 miliardi di visite l’anno e l'app che è stata scaricata oltre 20 milioni di volte in un anno. Il vero segreto di IKEA sono le persone che ne fanno parte, con un team globale formato da 231.000 co-worker che aiutano a creare una vita quotidiana migliore.



Una sincera curiosità nei confronti della vita, delle esigenze e dei sogni delle persone è sempre stata alla base dell'attività di IKEA, che può contare su un'eredità unica fatta di 80 anni di innovazione, prodotti iconici e impegno verso le persone e il pianeta. Per onorare questa tradizione, IKEA cerca costantemente di migliorare, tenendo sempre sott'occhio i desideri in continua evoluzione della maggioranza delle persone.



"Ci impegniamo a progettare prodotti e catene del valore per il futuro. Dobbiamo trovare nuovi modi per rendere i nostri prezzi più accessibili, senza comprometterne la qualità o danneggiare l'ambiente. Continueremo a usare la nostra creatività, leadership e il nostro atteggiamento pragmatico e positivo. Sono fiera del nostro passato e ottimista riguardo al nostro futuro" afferma Fredrika Inger, Managing Director di IKEA of Sweden.