Intesa Sanpaolo aderisce alla 21esima edizione di “Invito a Palazzo”

Gli scatti d'Affari

Intesa Sanpaolo apre le porte dei suoi palazzi storici in occasione della manifestazione “Invito a Palazzo”

Sabato 1° ottobre, in occasione della ventunesima edizione della manifestazione “Invito a Palazzo”, Intesa Sanpaolo aprirà al pubblico le porte delle Gallerie d’Italia a Milano, Vicenza, Napoli e Torino, la Galleria di Palazzo degli Alberti a Prato, la Casa Museo Ivan Bruschi di Arezzo, il Museo del Risparmio e Area X a Torino. Il progetto è promosso da ABI e proseguirà fino a sabato 9 ottobre. Oltre a numerose iniziative in presenza, il programma prevede anche podcast, video e visite virtuali fruibili sia sul sito dedicato all’evento che su quello del Muvir, il museo virtuale delle banche italiane.

“Invito a Palazzo” si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana e sotto il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e del Ministero della Cultura. L’ingresso per le visite guidate agli storici edifici di Intesa Sanpaolo sarà gratuito, nelle diverse sedi si potranno vivere esperienze interattive grazie alla realtà virtuale, ripercorrere le tappe di Pigafetta e degli esploratori al seguito di Magellano, ammirare le opere esposte alla Galleria di Palazzo degli Alberti e sarà organizzato anche un laboratorio per bambini.