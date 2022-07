Intesa Sanpaolo, nasce in Puglia il laboratorio ESG

Gli scatti d'Affari

Intesa Sanpaolo, presentato il “Laboratorio ESG - Environmental Social Governance”

Intesa Sanpaolo ha presentato a Taranto, insieme a Srm (Centro Studi e Ricerche per il Mezzogiorno collegato a Intesa Sanpaolo), le Autorità di Sistema Portuali del Mar Ionio e dell’Adriatico Meridionale e a Confindustria Puglia, il “Laboratorio ESG - Environmental Social Governance”. Il progetto di Intesa Sanpaolo, previsto per tutto il territorio nazionale, si pone come acceleratore per la crescita sostenibile delle PMI pugliesi ed è quindi dedicato a tutte quelle imprese che ambiscono a migliorare il proprio profilo di sostenibilità avviando la transizione verso obiettivi ESG e investimenti in progetti di economia sostenibile e circolare. Il tutto nella logica del più esteso coinvolgimento delle imprese per la realizzazione del PNRR, con l’obiettivo di sostenere tali realtà e affiancarle nella crescita, in una fase di rilancio dell’economia italiana. È previsto un plafond di 500 milioni di euro destinato a investimenti in economia circolare e sostenibilità per le imprese del territorio.

Alberto Pedroli, Direttore Regionale Basilicata, Puglia e Molise di Intesa Sanpaolo, chiosa: “Per noi il tema portualità è strategico e importante: vogliamo incentivare gli investimenti e in questo ambito le ZES sono un'opportunità per attrarli, siano essi italiani o internazionali. E noi mettiamo a disposizione linee di finanziamento dedicate per promuovere gli investimenti produttivi nei Porti. Con la nascita di questo Laboratorio Esg in Puglia, confermiamo e rafforziamo il sostegno al sistema produttivo del nostro territorio. Per le imprese, nuovo credito e supporti operativi per accelerare la ripresa economica con un impegno orientato a un futuro sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e sociale. In questo quadro di profonda trasformazione, il nostro Gruppo da qui al 2026 ha in programma un piano su scala nazionale di erogazioni a medio-lungo termine per oltre 410 miliardi di euro, di cui 120 destinati alle PMI, con i quali contribuire attivamente al rilancio del Paese in stretta correlazione con gli obiettivi del PNRR”.