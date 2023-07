Intesa Sanpaolo, presentato 15° Rapporto annuale sui Distretti Industriali

Gli scatti d'Affari

Intesa Sanpaolo, 15° Rapporto annuale 2022: Distretti Industriali pronti per la ripartenza Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo professor Gian Maria Gros-Pietro, il Chief Economist Gregorio De Felice e il Responsabile della Ricerca Industry & Banking Fabrizio Guelpa hanno presentato la quindicesima edizione del Rapporto annuale che la Direzione Studi e Ricerche della Banca dedica all'evoluzione economica e finanziaria delle imprese distrettuali. Il Rapporto illustra la velocità del recupero dei distretti dopo il crollo del 2020, descrive poi le azioni adottate per contrastare i rincari dell'energia e quantifica gli effetti della crisi energetica sulla marginalità delle imprese. Il Rapporto si sofferma infine sulle priorità: un mix combinato di tecnologia, innovazione e capitale umano, che sono tra gli elementi chiave per ritornare a crescere nel 2024, quando la domanda si riprenderà. Tra i punti emersi dal Rapporto: nel 2022, miglior dinamica del fatturato delle imprese distrettuali (+16,7%) rispetto al complesso del manifatturiero (+15,2%). La differenza cumulata nel biennio 2021-22 è pari a circa il 3,5%. Inoltre, le imprese distrettuali con almeno un under 40 nel board crescono di più, sono più innovative e attente agli aspetti ambientali (il 25,1% ha certificati ambientali vs il 9,7% delle imprese con il board composto solo da over sessantacinquenni).