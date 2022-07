Intesa Sanpaolo: torna l’entrata gratuita nei musei della Banca

Gli scatti d'Affari

Intesa Sanpaolo rinnova l’appuntamento per il 3 luglio con ingresso gratuito nelle proprie sedi museali in Italia

Intesa Sanpaolo rinnova, per domenica 3 luglio, l’appuntamento con l’entrata gratuita nelle proprie sedi museali, in linea con l’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’accesso libero ai musei statali le prime domeniche del mese. Un ventaglio di occasioni per scoprire le nuove sedi delle Gallerie d’Italia a Napoli e Torino rivisitate dall’architetto Michele De Lucchi, addentrarsi nelle novità delle Gallerie d’Italia di Milano e Vicenza, negli spazi museali di Galleria degli Alberti a Prato, aperti recentemente al pubblico, e della Casa Museo Ivan Bruschi ad Arezzo. Verranno aperte ad ingresso libero anche le Gallerie di Palazzo degli Alberti a Prato e Casa Museo Ivan Bruschi ad Arezzo.

Saranno molte le esposizioni temporanee che sarà possibile visitare anche grazie a quest’occasione: dalla fotografia di Pellegrin e dell’Archivio Publifoto a Torino, alla grande mostra che conclude la XIX edizione di Restituzioni a Napoli, agli stupefacenti marmi di Torlonia, alle sculture della Collezione Henraux e alla nuova esposizione dell’artista e fotografo tedesco Matthias Schaller a Milano, alla creatività del genio internazionale dell’illustrazione Christoph Niemann a Vicenza.