Metaverse Marketing Lab: nasce il laboratorio virtuale per le aziende

Metaverse Marketing Lab: l’iniziativa di School of Management del Politecnico di Milano, UNA e UPA

È stato inaugurato a Milano il primo Metaverse Marketing Lab con l’obiettivo di fornire alle aziende un’esperienza unica e diretta delle opportunità offerte dalla realtà virtuale. Nato da un’iniziativa della School of Management del Politecnico di Milano, in collaborazione con UPA e UNA, le associazioni che rappresentano inserzionisti e agenzie pubblicitarie, il progetto intende fornire un’analisi del trend di mercato e tracciare così il comportamento del consumatore in relazione alle esperienze immersive che è capace di offrire la realtà aumentata.

L’evento, con la collaborazione de Il Salotto di Milano e la tecnologia di SimCoVR ha visto la partecipazione di Manuela Balli, Direttrice Metaverse Marketing Lab, Raffaele Pastore, Direttore Generale UPA, e Massimiliano Gusmeo, Delegato UNA ai progetti sul Metaverso.

Al fine di descrivere la parte applicativa del programma, l’evento ha dato spazio agli interventi di Lucio Lamberti, Responsabile Scientifico Metaverse Marketing Lab e di Alessio Visintin, Sim.Co.VR, oltre che di Massimo Colautti, AD del Salotto di Milano.