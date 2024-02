Milano, AI Festival: conclusa la prima edizione 'Exploring Generative AI'

Milano, AI Festival: volge al termine il primo incontro internazionale dedicato all’Intelligenza Artificiale

Si scaldano i motori per la prima edizione dell’AI Festival, Exploring Generative AI, il Festival internazionale dedicato al mondo dell’Intelligenza Artificiale organizzato da Search On Media Group e WMF–We Make Future. La due giorni in programma all’Allianz Mico di Milano, riunisce rappresentanti del mondo istituzionale, accademico, aziendale, della ricerca ed esperti di settore AI & Digital-Tech per fare il punto sull’evoluzione di questa tecnologia attraverso i diversi punti di vista delle industries coinvolte. L’evento propone dunque un mix di formazione per il settore, con il contributo di più di 100 speaker, opportunità di business e scoperte tecnologiche in area espositiva, grazie agli oltre 50 tra espositori e sponsor. Tra i partner dell’evento anche ESA, Agenzia spaziale europea, Intel, Bocconi, e CINECA.

“Questa prima edizione di AI Festival parla a chi vuole conoscere e comprendere tutte le sfumature e le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale. Abbiamo infatti costruito un programma di iniziative al suo interno che permette un’esplorazione a 360°, a partire dalla formazione, per noi fondamentale per la penetrazione corretta e sostenibile di questa tecnologia nella nostra società. La due giorni è anche un’importante piazza per il business: saranno attive diverse iniziative che incentivano nuove sinergie tra imprese, startup e professionisti, per promuovere sviluppo e integrazione di questa tecnologia nelle varie industries”, ha spiegato Cosmano Lombardo, Founder e CEO di Search On Media Group e ideatore di AI Festival e WMF.