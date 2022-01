No Women No Panel, patto in Rai per la parità di genere

Gli scatti d'Affari

La ministra Bonetti e Marinella Soldi, presidente Rai, firmano un accordo sulla parità nei dibattiti TV

È stato siglato ieri pomeriggio nella Sala degli Arazzi, sede Rai di viale Mazzini a Roma, il memorandum d’intesa “No Women No Panel - Senza donne non se ne parla”. Un impegno tanto semplice quanto fondamentale: la garanzia che in ogni dibattito e panel in tv ci sia un'equa rappresentanza di genere.

Prime fra tutte le firme della ministra per le Pari Opportunità e la famiglia Elena Bonetti e della presidente della Rai Marinella Soldi. Oltre alle rappresentanze della televisione pubblica, presenti anche altre istituzioni: Tiziano Treu, presidente del Cnel, Antonio Parenti, capo della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Michele Emiliano, Vicepresidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Michele De Pascale, presidente Upi, Maria Terranova, vicepresidente Anci, Antonella Polimeni, rettrice della Sapienza per la Conferenza dei Rettori, Sveva Avveduto, dirigente Cnr, Roberto Antonelli, presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei.