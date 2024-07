Nomisma: presentata l’indagine sulle competenze eco-energetiche delle imprese

Gli scatti d'Affari

Nomisma: a Verona il convegno sulle sfide delle imprese agroalimentari italiane verso la transizione eco-energetica

Con un valore aggiunto di oltre 77 miliardi di euro e un export che supera i 64 miliardi, il settore agroalimentare italiano è un pilastro dell'economia nazionale. Tuttavia, nella transizione ecologica ed energetica, emerge un significativo gap di competenze che deve essere colmato, specialmente nel campo dell'innovazione digitale.

Al convegno "Le competenze per la transizione ecologica ed energetica nelle imprese agroalimentari italiane", organizzato a Verona da Nomisma insieme a Philip Morris Italia, sono stati presentati i risultati di un'indagine su un campione di imprese agricole e alimentari, con particolare attenzione alle aziende tabacchicole. Tra i partecipanti: Roberto Mancini, CEO Diagram; Angelo Frascarelli, Professore UniPG e CESAR; Alberto Mantovanelli, Presidente OPIT; Cesare Trippella, Head of Leaf EU Philip Morris Italia; e rappresentanti del Parlamento Europeo, come Sergio Berlato, Paolo Borchia, Herbert Dorfmann, Dario Nardella e l'On. Luca De Carlo, Presidente della Commissione Agricoltura del Senato.

"Dal 2011 abbiamo firmato un accordo di filiera con Coldiretti e un Memorandum of Understanding con il Ministero dell'Agricoltura, dando prevedibilità ai coltivatori fino al 2027, ma siamo già a lavoro per proseguire verso il 2033. L’accordo prevede una sostenibilità soprattutto economica, che permette ai nostri coltivatori di poter fare degli investimenti focalizzati sull'ambiente: abbiamo eliminato tutti i carburanti fossili utilizzati per i forni per la cura del tabacco, abbiamo puntato sulla biomassa, stiamo sviluppando progetti di bioenergia e abbiamo puntato molto sulle buone pratiche agricole e del lavoro per la lotta contro il caporalato. La nostra azienda compra tabacco in tutta Italia”, ha dichiarato Cesare Trippella, Head of Leaf EU di Philip Morris Italia.