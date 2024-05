Octopus Energy lancia in UK una ricarica pubblica EV ancora più green

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Octopus Energy presenta in UK una ricarica pubblica EV ancora più green e conveniente

Grazie a una soluzione innovativa di Octopus Electroverse, i conducenti di auto elettriche in Gran Bretagna possono beneficiare di ricariche pubbliche più economiche quando l’energia green è abbondante sulla rete. Gli eventi “Plunge Pricing” si verificano quando la produzione di energia rinnovabile a basso costo è elevata e la domanda è bassa. Gli automobilisti che utilizzano l’app Electroverse di Octopus Energy possono sfruttare questi eventi prelevando energia in eccesso dalla rete quando sole e vento sono abbondanti.

Finora Electroverse ha sperimentato cinque eventi di “Plunge Pricing” in oltre 7.500 punti di ricarica. Oggi gli sconti variano dal 15% al 45% per kWh. In futuro, gli automobilisti potranno addirittura essere pagati per ricaricare la propria auto quando i prezzi dell’energia sul mercato all’ingrosso sono negativi. Secondo le previsioni di Octopus, nel corso del prossimo anno ci saranno decine di eventi “Plunge Pricing”, l’azienda prevede quindi di estendere questa innovazione a un numero maggiore di punti di ricarica. Centinaia di clienti hanno già aderito e hanno risparmiato in media 6,50 sterline per singola ricarica. Grazie a questo servizio i conducenti di auto elettriche potrebbero risparmiare fino a 250 sterline all’anno.