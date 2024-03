Octopus Energy vince il premio Eletto prodotto dell'Anno 2024

Gli scatti d'Affari

Octopus Energy si aggiudica il premio Eletto prodotto dell'Anno 2024 con la tariffa Octopus Fissa 12M Octopus Energy, compagnia energetica che si impegna a rendere l'energia rinnovabile accessibile a tutti grazie all'uso della tecnologia, è orgogliosa di annunciare la vittoria del prestigioso premio "Eletto Prodotto dell'Anno 2024" per la tariffa Octopus Fissa 12M. Questo riconoscimento è il risultato di una ricerca di mercato condotta in Italia da Circana, azienda leader nella consulenza per la gestione e interpretazione del comportamento dei consumatori, e che ha visto coinvolti oltre 12.000 soggetti. In particolare, Soddisfazione e Innovazione sono stati i criteri principali che hanno portato alla selezione dell'offerta Octopus Energy come Prodotto dell'Anno 2024 nella categoria Servizi Energetici. Octopus Fissa 12M è stata scelta in quanto conveniente non solo nel medio, ma soprattutto nel lungo periodo in quanto non riserva aumenti inaspettati dopo la sua scadenza. Semplicità e trasparenza rappresentano i punti di forza di Octopus Fissa 12M, che non prevede costi nascosti. È inoltre possibile cambiare tariffa in qualsiasi momento senza pagare alcuna penale. L'offerta prevede un prezzo della componente energia fisso e invariabile per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura, garantendo agli utenti di Octopus Energy di godere di una tariffa chiara, trasparente e ben lontana dal meccanismo dell'illudi- e-deludi, la pratica ingannevole attraverso la quale i consumatori vengono attirati da tariffe molto vantaggiose che nel tempo si trasformano in molto costose.