Open Fiber protagonista al ACM Sigmetrics: AI per una rete FTTH efficiente

Gli scatti d'Affari

ACM Sigmetrics, Open Fiber al fianco della comunità scientifica: focus su innovazione e AI per una rete FTTH sempre più efficiente

Open Fiber ha recentemente partecipato alla conferenza congiunta ACM Sigmetrics/IFIP Performance 2024, tenutasi presso il Centro Congressi San Servolo di Venezia. L'evento ha riunito esperti e ricercatori di prestigiosi atenei e centri di ricerca internazionali per discutere di temi innovativi e strategici, tra cui l'intelligenza artificiale (IA), il Digital Content e l'analisi delle performance delle reti di telecomunicazione.

Durante il panel intitolato “Advancing Telecommunications: Leveraging Performance Evaluation for New Challenges”, Domenico Angotti, Responsabile Architettura di Rete, Governance e Accesso di Open Fiber, ha illustrato l'importanza della collaborazione tra l'industria delle telecomunicazioni e la comunità scientifica per affrontare le sfide future. L'adozione di metodologie avanzate per il monitoraggio e la gestione della performance della rete è cruciale per Open Fiber. Queste tecniche permettono l'automazione e l'efficientamento delle attività di misura e previsione del traffico dati in crescita, considerando l'adozione progressiva di servizi digitali innovativi resi possibili dal progetto di rete in fibra di accesso e trasporto nazionale.

L'intelligenza artificiale rappresenta una delle più grandi sfide della scienza moderna e interessa un ampio spettro di discipline, tra cui la matematica, che gioca un ruolo fondamentale. La natura multidisciplinare dell'IA richiede modelli, metodi e applicazioni matematiche per rispondere a esigenze teoriche, numeriche e pratiche. In questo contesto, numerosi ricercatori italiani e internazionali hanno sviluppato un interesse crescente per l'IA e il machine learning, ottenendo risultati significativi. La partecipazione di Open Fiber a questo convegno conferma l’interesse e l’apertura al dialogo con il mondo della ricerca per confrontarsi su temi così innovativi e strategici per l’evoluzione della rete e dei servizi.