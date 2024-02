Planted, a La Piadineria arriva la piadina 'Supergreen' a base vegetale

Gli scatti d'Affari

Planted, al via nuova collaborazione con La Piadineria: arriva la 'Supergreen', la prima piadina plant-based Sbarca in tutta Italia la prima piadina plant-based, La Supergreen, grazie alla nuova collaborazione tra la food-tech svizzera Planted, azienda produttrice di carne plant-based a etichetta pulita e La Piadineria, la prima e più grande catena italiana del fast casual food. Una partnership tra due realtà fortemente in crescita, nata per rispondere all'esigenza di offrire una proposta vegetale salutare ma bilanciata e ricca di gusto accanto alle piadine più tradizionali, in grado di soddisfare le necessità di un pubblico sempre più consapevole e attento all'alimentazione, al benessere e alla sostenibilità. Nasce così la speciale ricetta limited edition, La Supergreen: un rotolo di fragrante e morbido impasto Khorasan steso e cotto al momento, farcito con sfiziosi straccetti 100% vegetali Planted a base di proteine di piselli e marinati alle erbe e spezie, lattuga, pomodoro e maionese vegana. La ricetta offre un abbinamento semplice e leggero, ma super gustoso, in grado di conquistare anche i palati più esigenti. Disponibile in tutti i punti vendita La Piadineria, oltre 400 sparsi su tutto il territorio italiano, la nuova piadina sarà anche protagonista di una campagna pubblicitaria che andrà on air sulle principali emittenti radio e tv nazionali a partire da domenica 28 gennaio. Con questa nuova proposta contenente un'alternativa completamente vegetale alle proteine di origine animale, La Piadineria amplia ancor più la propria offerta e aumenta le proposte vegetariane a menu, accontentando chi sceglie un'alimentazione a base totalmente vegetale, ma anche la crescente richiesta di clienti flexitariani, che desiderano consumare carne in modo più sostenibile e cercano, più o meno frequentemente, un'alternativa gustosa alle ricette a base di salumi e formaggi ma senza alcun compromesso.