Regione Puglia e FSE: presentati 7 autobus ibridi extraurbani

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico. Regione Puglia e Ferrovie del Sud Est: arrivano i primi 7 autobus ibridi extraurbani Presso la sede della Regione Puglia, sono stati presentati i primi 7 autobus ibridi extraurbani di Ferrovie del Sud Est (FSE), finanziati con il Programma di Investimento regionale per il rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico locale. I nuovi mezzi sono stati acquistati con un contributo ministeriale di oltre 1,3 milioni di euro e un cofinanziamento di FSE. Entro l'autunno, arriveranno altri 6 autobus ibridi, portando il totale a 45 mezzi. I nuovi autobus, dotati delle più moderne tecnologie di sicurezza e accessibilità, possono ospitare fino a 80 passeggeri e sono attrezzati per il trasporto di persone con mobilità ridotta. Alla presentazione, avvenuta a Bari, hanno partecipato: l’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento; il capo Dipartimento regionale Mobilità, Vito Antonacci; l’assessore a Mobilità sostenibile e Accessibilità del Comune di Bari, Nicola Mele; e l’amministratore delegato di Ferrovie del Sud Est, Giorgio Botti. Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia, ha commentato: “Questi autobus rappresentano il nostro impegno concreto al rinnovo dei mezzi per il trasporto pubblico locale. I pendolari e tutti i viaggiatori troveranno autobus sempre più confortevoli, accessibili e sicuri ma soprattutto a basso impatto ambientale, per dare una spinta sempre maggiore alla decarbonizzazione della nostra regione”. Vuoi vedere di più? Clicca sulla gallery