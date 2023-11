Rossopomodoro, inaugurato il nuovo locale a Milano

H2: Rossopomodoro, aperto il nuovo locale dedicato alla tradizione napoletana nel Centro Commerciale Merlata Bloom Milano

Rossopomodoro, marchio leader nel settore della pizza da oltre 25 anni, con oltre 110 locali in Italia e nel mondo (Stati Uniti, UK, Danimarca, Malta…), continua a crescere con l’apertura di una nuova sede per la pizza e cucina napoletana nel Centro Commerciale Merlata Bloom Milano, posizionato nel nuovo quadrante nord ovest della città, raggiungibile con la Metro Rossa Stazione Molino Dorino, con mezzi di superficie oppure con la navetta messa a disposizione dal centro commerciale. Il nuovo Rossopomodoro, collocato nella piazza principale del nuovo mall di Cascina Merlata, nelle vicinanze del Cinema Multisala, è un accogliente locale dedicato in tutto e per tutto al gusto della tradizione napoletana ed è aperto per il pranzo e per la cena, ideale anche per una pausa veloce durante la giornata.

Rossopomodoro apre con il suo nuovo menù di stagione autunno inverno, ricco di gustose pizze napoletane, piatti di cucina tradizionale campana e grandi classici della cucina italiana. Il menù soddisfa tutti i palati con primi, secondi, insalate, piatti vegetariani e vegani, light e tante possibilità di gusto dedicate a famiglie e bambini. C’è anche un menù dedicato al senza glutine. Il tutto in un’atmosfera rilassante, familiare e in pieno spirito napoletano! Tutta la produzione in pizzeria e cucina è artigianale, affidata agli chef e pizzaioli di scuola partenopea, con prodotti di qualità ed eccellenze italiane, come la farina, la pasta, la mozzarella di bufala campana DOP, i tanti ecotipi di pomodori ovviamente, simbolo del brand, e per finire in bellezza, i dolci e il caffè di Napoli! La pizza, con impasti di vario genere e gusto, segue un processo di lievitazione di circa 24 ore per garantire la massima leggerezza e il sapore originale, proprio come a Napoli. Rossopomodoro a Merlata Bloom conta circa 120 posti a tavola. Il locale dispone di WI-FI ed è disponibile sia il servizio di asporto che il delivery su tutte le piattaforme (Glovo- Deliveroo- Jeast eat).

Marco Gatti, titolare del nuovo Rossopomodoro, ha dichiarato: "Con grande orgoglio e soddisfazione apriamo il nostro secondo Rossopomodoro da cui ci aspettiamo un enorme successo! Siamo pronti a dedicarci con grande passione a questo nuovo locale con lo staff che stiamo mettendo in piedi: 18 persone, tra direttore, pizzaioli, chef e aiuto chef e personale di sala. Siamo onorati di avere al nostro forno della pizza Luigi Maimone, maestro pizzaiolo napoletano, con una brillante carriera nel mondo di Rossopomodoro".

Nicola Saraceno, AD Rossopomodoro, ha concluso: "Dopo la recente apertura di Orio al Serio procede lo sviluppo del nostro Brand in Italia con questa nuova entusiasmante avventura a Cascina Merlata. Sono felice di vedere franchisee affiliati come Marco Gatti che rinnovano la loro fiducia e fedeltà a Rossopomodoro, scommettendo su nuove prospettive di espansione commerciale, mettendoci tutto il loro impegno e passione nel promuovere la storia e la filosofia del nostro brand. Auguro al nuovo Rossopomodoro un successo strepitoso per chiudere il 2023 in gran festa”.

