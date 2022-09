SFCC, nate 29 nuove Comunità Slow Food in nove Paesi e la blockchain

SFCC, a Terra Madre Salone del Gusto racconta la nascita delle nuove Comunità Slow Food e il sistema blockchain

SFCC, Slow Food Coalition è presente a Terra Madre Salone del Gusto che è stata il palcoscenico che SFCC ha utilizzato per raccontare la sua crescita e le novità maturate dalla sua nascita, poco più di un anno e mezzo fa. L’Arena Berta Cáceres allestita a Parco Dora ha ospitato la conferenza intitolata Slow Food Coffee Coalition. L’impegno per un caffè buono, pulito e giusto e l’esempio di Cuba al quale hanno preso parte il presidente di Slow Food, Edward Mukiibi, e il vicepresidente di Lavazza, Giuseppe Lavazza.

Nei primi diciassette mesi di attività sono nate 29 nuove Comunità Slow Food legate alla produzione del caffè in nove paesi del mondo: Cuba, Filippine, Honduras, India, Malawi, Messico, Perù, Timor Est e Uganda. In otto di queste nuove Comunità Slow Food è stato avviato un percorso di certificazione del caffè buono, pulito e giusto. Si tratta del Participatory Guarantee System (PGS, in italiano Sistema di Garanzia Partecipativa), cioè un meccanismo che consente ai diversi membri della comunità di valutare il frutto del loro lavoro.

A Terra Madre Salone del Gusto, inoltre, sono già disponibili i primi sei caffè pilota della SFCC, provenienti da cinque Comunità Slow Food diverse che hanno scelto di avviare il percorso PGS (Cuba, Honduras, India, Messico e Perù) e sono espressione di 11 diverse torrefazioni. Ulteriore novità presentata durante la manifestazione è la blockchain, ovvero il sistema di tracciabilità che consente, nel caso della filiera alimentare, di registrare in modo affidabile ogni step nella produzione. Grazie alla partnership con Trusty, startup italiana basata in Abruzzo, alcuni lotti di caffè della SFCC presenti a Terra Madre sfruttano questa tecnologia.