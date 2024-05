Terna presenta ‘TE.R.R.A’, il portale per la programmazione efficiente

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico. Terna lancia ‘TE.R.R.A’, il portale digitale per la programmazione efficiente delle infrastrutture energetiche del paese Terna ha annunciato il lancio di TE.R.R.A., il portale digitale introdotto dalla Legge 11/2024 (nota come "Decreto energia"). Questo strumento innovativo sarà messo a disposizione di amministratori nazionali e locali, legislatori e soggetti proponenti per la consultazione di informazioni strategiche e rilevanti su Territorio, Reti, Rinnovabili e Accumuli. Presentato da Giuseppina Di Foggia, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna, il portale è stato svelato alla presenza del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e del Direttore Divisione Energia di ARERA, Massimo Ricci, nel rinnovato Centro Nazionale di Controllo di Terna. Il portale TE.R.R.A. è stato progettato per abilitare una programmazione territoriale efficiente e sostenibile per l’ambiente. Il Centro Nazionale di Controllo, cuore del sistema elettrico italiano, monitora e controlla in tempo reale i flussi di energia nella rete di trasmissione nazionale e nelle interconnessioni con l’estero. Con TE.R.R.A., Terna fornisce uno strumento cruciale per supportare la transizione energetica del paese, promuovendo una gestione più consapevole e strategica delle risorse energetiche. La transizione energetica in Italia è un obiettivo ambizioso che richiede un impegno congiunto a livello nazionale. Il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima prevede l'installazione di oltre 70 GW di nuove fonti rinnovabili per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione. In questo contesto, il Decreto Energia ha affidato a Terna il compito di realizzare il portale TE.R.R.A., che sarà online dal prossimo 7 giugno, fornendo così uno strumento fondamentale per la pianificazione e l'implementazione delle politiche energetiche sostenibili. Vuoi vedere di più? Clicca sulla gallery