Thales Alenia Space festeggia i 40 anni dei siti di Roma e l’Aquila

Thales Alenia Space, buon compleanno ai siti di Roma e l'Aquila: 40 anni di passione e innovazione Thales Alenia Space, una joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), celebra 40 anni dalla nascita dei siti industriali di Roma e di L'Aquila. Quattro decadi che racchiudono una storia di sfide tecnologiche, grandi programmi spaziali e importanti successi, una storia di donne e di uomini dalla grande professionalità e passione, nella quale l'alta tecnologia ha incontrato competenze e capacità uniche. Un cammino importante quello dei siti di Roma e L'Aquila che, grazie al supporto e al contributo dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e dell'Agenzia Spaziale Europea, (ESA) nonché al lavoro svolto per l'Amministrazione Difesa e all'importante attività commerciale, ha contribuito a portare Thales Alenia Space Italia ad essere riconosciuta nel mondo quale attore imprescindibile dell'avventura spaziale in un percorso in costante evoluzione. La sede romana di Thales Alenia Space in Italia ha il suo quartier generale nel contesto industriale di alto livello di Via Tiburtina, designato quale Polo Tecnologico della capitale. Questa sede rappresenta il cuore strategico della società in Italia e ospita anche il Centro Integrazione Satelliti e il Centro sviluppo antenne ed equipaggiamenti. Entro il 2025 ospiterà il nuovo insediamento della Space Smart Factory, una fabbrica intelligente, interamente digitale, tra le più grandi d'Europa progettate per produrre gli assetti spaziali e le costellazioni del futuro. Nelle camere pulite romane hanno avuto origine i più grandi e prestigiosi Programmi di Telerilevamento, Osservazione della Terra, Telecomunicazioni e Navigazione satellitare rendendo il sito un punto di riferimento mondiale nella manifattura satellitare, nello sviluppo e nell'integrazione di tecnologie spaziali all'avanguardia, contribuendo al contempo alla crescita dell'economia spaziale del Paese. "Dopo aver celebrato nei mesi scorsi i primi 40 anni del sito di Tolosa di Thales Alenia Space in Francia, e poi a seguire l'anniversario dei 60 anni del sito di Charleroi in Belgio, sono particolarmente felice oggi di festeggiare Roma e L'Aquila, siti molto importanti e cruciali nel dispositivo industriale e tecnologico di Thales Alenia Space in Europa. Le diversità e la complementarità dei nostri siti esprimono tutta la dinamicità, la competenza e la passione dei nostri team che hanno contribuito e contribuiscono in prima persona al successo della nostra azienda", ha dichiarato Hervé Derrey, CEO di Thales Alenia Space.