TheFork e Trainline: insieme alla scoperta della migliore carbonara di Roma

TheFork e Trainline celebrano il Carbonara Day: l'obiettivo è promuovere il Made in Italy attraverso la cultura culinaria

Il 6 aprile è il Carbonara Day, conosciuto e celebrato in tutto il mondo dal 2017 per promuovere il Made in Italy attraverso la cultura culinaria. In occasione di questo evento, Trainline, l’app leader per la prenotazione di treni e pullman e TheFork, la piattaforma di prenotazione di ristoranti leader in Europa, si uniscono per guidare i viaggiatori alla scoperta dei migliori ristoranti di carbonara a Roma e rendere la pianificazione del viaggio verso la Capitale quanto più semplice e conveniente possibile.

Le stazioni ferroviarie rappresentano da sempre luoghi di transito e sosta e quattro sono le maggiori stazioni di Roma, la città eterna, punto di contatto tra nord e sud Italia, meta di storia, arte e luoghi dove scoprire la variegata cultura gastronomica, riconosciuta nel mondo tra le eccellenze del Bel Paese. Non è un caso che, secondo i dati Trainline le stazioni di Roma siano le più gettonate dai turisti inglesi, spagnoli, francesi, tedeschi e americani, posizionandosi in cima al podio anche rispetto a città come Napoli e Firenze.

Vuoi vedere di più? Clicca sulla gallery