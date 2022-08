UNIQLO porta lo stile francese nel mondo con Ines de la Fressange

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

UNIQLO, annunciata nuova collaborazione con l'icona dello stile di vita francese Ines de la Fressange

UNIQLO ha annunciato la sua nuova collezione in collaborazione con l'art director Ines de la Fressange, icona dello stile di vita e simbolo dello chic francese. La collezione UNIQLO / INES DE LA FRESSANGE Autunno/Inverno 2022 presenta un LifeWear che riflette la convinzione di Ines di portare lo stile francese nel mondo. Questa è una linea incentrata sull'essenzialità, sulla ricerca di bellezza da un lato e comfort dall'altro. Ines ritorna all'idea dell'uniforme, ovvero uno standard senza tempo nella moda e uno dei suoi stili essenziali, utilizzando materiali soffici e morbidi e sfruttando al massimo l'essenza della moda maschile. Insieme a capi classici come caban e pantaloni chino, la gamma comprende numerosi capi caratterizzati da design moderni, articoli funzionali come camicie con toppe sui gomiti e giacche imbottite in flanella con fodera in cotone. La maglieria è una parte essenziale del guardaroba di Ines e questa stagione presenta un’ampia varietà di proposte. La selezione di maglie, pensate per il divertimento e per le passeggiate in città, comprende maglioni con combinazioni di colori e fantasie, cardigan in maglia 3D, e giacche dalle linee morbide. I maglioni di cashmere, uno dei materiali preferiti di Ines, sono proposti in colori vivaci e divertenti come il giallo senape e il rosa, da abbinare ai caratteristici cappelli alla francese.

Vuoi vedere di più? Clicca sulla gallery