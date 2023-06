WomenX Impact Summit: Eni confermato Main Sponsor dell’evento

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

WomenX Impact Summit: Eni torna come Main Sponsor dell’evento annuale sull'empowerment e l'imprenditoria femminile

Torna WomenX Impact, l’atteso evento internazionale dedicato all’empowerment e all’imprenditoria femminile organizzato dalla community al femminile dall’omonimo nome. Le porte del FICO Eataly World di Bologna si apriranno il 23 novembre per una tre giorni di convegni, tavole rotonde e workshop formativi pratici che si preannuncia ancora più ricca di spunti, suggestioni, ricerche e analisi sul tema, attraverso gli interventi di autorevoli personalità del mondo delle grandi aziende e dell’imprenditoria sia nazionali che internazionali.

Per il secondo anno consecutivo, sarà Eni il Main Sponsor di WomenX Impact, a dimostrazione del concreto impegno dell’azienda nel sostenere e valorizzare le donne nei loro percorsi di crescita personale e professionale, impegnandosi a eliminare il gender gap e a favorire la crescita e lo sviluppo della leadership femminile, ma anche a dimostrazione dell’impegno della community nel costruire relazioni di valore e durature nel tempo con i migliori brand globali.

L’obiettivo di Eni nel sostenere Women X Impact è di dare alle donne la possibilità di confrontarsi, mettersi in gioco, e facilitare il networking per far emergere il valore che ciascuna porta dentro di sé, in un contesto flessibile e stimolante, attento al benessere di ogni persona e fondato sul riconoscimento dell’unicità di ciascuno.