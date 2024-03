Scholl Shoes: Andrea Collesei nominato nuovo global CEO

Scholl Shoes: annunciata la nomina di Andrea Collesei come nuovo global CEO

Scholl Shoes, il marchio di calzature fondato negli Stati Uniti da William Scholl nel 1899, si prepara per una nuova fase di crescita ed espansione con un cambio di leadership significativo. È stato annunciato che Andrea Collesei assumerà il ruolo di global CEO, portando con sé un'impressionante esperienza maturata in Otb e altre aziende di prestigio nel settore della moda. Il cambio al vertice giunge in seguito all'ingresso nel consiglio di amministrazione di Scholl di Tobias Klaiber, ex AD del marchio e managing director del fondo di private equity Aurelius Group. Klaiber ha giocato un ruolo chiave nella trasformazione del marchio Scholl negli ultimi anni, riportandolo al centro del mercato della moda e dello stile di vita con una crescita a doppia cifra anno dopo anno.

Andrea Collesei porta con sé oltre 15 anni di esperienza in Otb, dove ha ricoperto ruoli di rilievo, inclusi quelli di CEO di Viktor&Rolf e general manager di Jil Sander nel 2021. Il suo percorso professionale include collaborazioni con marchi di prestigio come Diesel e Lotto Sport, oltre a una provenienza da Bain and Company, Italia. Tobias Klaiber ha accolto con entusiasmo l'arrivo di Collesei, sottolineando il momento strategico in cui Scholl si trova, con aperture verso nuovi mercati come l'Asia e il Medio Oriente e il lancio di nuovi design e tecnologie per la stagione primavera/estate 2024.

"Come molti italiani, ho tanti bei ricordi e forti emozioni quando penso a Scholl e all'iconico sandalo Pescura, protagonista dell'estate italiana. Sono entusiasta di entrare a far parte del marchio e di poterlo sviluppare ulteriormente. Ha un enorme potenziale non solo come player della moda contemporanea, ma anche nel segmento professionale e del benessere", ha commentato Collesei.