Scientifica Venture Capital opziona il 10% a favore dei dipendenti

Scientifica Venture Capital opziona il 10% della proprietà a favore dei dipendenti tramite un piano di Stock Option

Scientifica Venture Capital, innovativo Venture Capital specializzato nell’investimento in start-up deep tech, è lieto di annunciare l’assegnazione di Stock Option ai membri del suo Team. "Ogni Venture Capital valuta le start-up su cui investire secondo i propri modelli e priorità di valori. Per noi di Scientifica Venture Capital la profondità tecnologica, la proprietà intellettuale e l’impatto che la soluzione avrà nella società e nell’ambiente, sono valori fondamentali ma c’è un elemento di valutazione che è in cima alla lista di qualsiasi venture capital ed è la competenza ed integrità del Team dei founders", commenta Riccardo D’Alessandri, Managing Partner di Scientifica Venture Capital.

"Il nostro piano di Stock Option non è altro che la conferma dell’importanza e del valore che attribuiamo al Team e, in questo specifico caso, alla nostra grande squadra. Riteniamo che sia importante condividere il successo con coloro che contribuiscono a crearlo ed è per questo motivo che l’abbiamo introdotto. Siamo convinti che questo strumento incentivante aiuterà a promuovere la fiducia, l’impegno e l’identificazione del Team con l’azienda", prosegue D’Alessandri.

"L’introduzione del piano rappresenta un’opportunità unica che riflette sia il nostro impegno per il valore che le 'persone' che lavorano con noi portano all’azienda, sia la nostra fiducia nel loro contributo al successo di Scientifica Venture Capital", conclude Riccardo D’Alessandri. Con l’assegnazione delle Stock Option, i team members avranno la possibilità di acquisire una partecipazione proprietaria nella quota azionaria di Scientifica Venture Capital.

“Siamo entusiasti di offrire ai nostri dipendenti questa straordinaria opportunità di partecipare al successo della nostra firm di investimento”, dichiara Patrick Leoni Sceti, General Partner di Scientifica Venture Capital. “Crediamo che la condivisione degli obiettivi raggiunti sia essenziale per costruire un paradigma di collaborazione e motivazione all’interno della nostra azienda. Le Stock Option offrono un incentivo significativo per il nostro Team e riflettono il nostro impegno nel premiare meritocraticamente chi contribuisce al successo di Scientifica Venture Capital”.

Scientifica Venture Capital si impegna a sostenere lo sviluppo professionale e il benessere dei propri dipendenti. L’assegnazione delle Stock Option rappresenta un passo avanti nella realizzazione di questa vision e rafforza l’impegno dell’innovativo venture capital nel coltivare un ambiente di lavoro dinamico e appagante.