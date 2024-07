Senstation Summer: chiuso il bilancio della prima edizione con 100 mila presenze

Senstation Summer, presentato il bilancio conclusivo della prima edizione: 100 mila le presenze registrate in un mese

Un bilancio estremamente positivo per la prima edizione estiva di Senstation, il format ideato da Grandi Stazioni Retail, che si è conclusa domenica 14 luglio con la finale degli Europei di Calcio 2024. Denominato Senstation Summer e dedicato quest'anno allo sport, l'evento ha registrato un'affluenza di circa centomila persone nel mese di apertura, segno del grande apprezzamento da parte della cittadinanza.

Senstation Summer è nato in risposta all'avviso pubblico lanciato dal Comune di Milano per animare positivamente Piazza Duca d'Aosta, in linea con la mission di rigenerazione urbana e sociale di Grandi Stazioni Retail. Il villaggio dello sport ha offerto al pubblico la possibilità di assistere a tutte le partite degli Europei di calcio in un vero e proprio salotto a cielo aperto, creando un rito collettivo che ha entusiasmato sia i tifosi italiani che quelli di altre nazionalità. La piazza è diventata un luogo di aggregazione dove i tifosi di squadre avversarie hanno seguito i match nel pieno rispetto reciproco. La presenza massiccia di giovani e famiglie ha dimostrato che eventi di questo tipo possono trasformare la piazza in un luogo sicuro e piacevole per il tempo libero.

L'evento ha combinato sport, intrattenimento, una mostra sulla storia della Nazionale di calcio e tanta musica, decretando il successo della prima edizione di Senstation Summer. Questo risultato è stato possibile grazie al supporto della FIGC, che ha allestito l'unica Casa Azzurri italiana, e di Coca-Cola, sponsor ufficiale di UEFA EURO 2024, che ha permesso di vivere le emozioni delle partite.

Plenitude ha installato uno skate park per la comunità di urban skater della piazza e ha offerto lezioni di skateboard per i neofiti. Importante anche il contributo di Fisr e Word Skate, che hanno portato per la prima volta a Milano la Hero Battle Cup, una delle due tappe italiane del Campionato del Mondo di Pattinaggio Inline Freestyle, e di Radio Italia, media partner dell'evento, che ha curato la colonna sonora. Il progetto è stato concepito e realizzato da AADV Entertainment, una realtà italiana consolidata nell’ideazione e produzione di format originali di live entertainment, che ha saputo creare un evento memorabile e coinvolgente per tutti i partecipanti.