Settore finanziario, carriere e movimenti a marzo 2024

Settore finanziario, movimenti e nomine nel mondo dell'asset management e del private banking a marzo 2024

Nel mondo dell'asset management e del private banking, il mese di marzo ha visto una serie di ingressi, promozioni e nomine di rilievo. Le principali società del settore hanno annunciato importanti cambiamenti che delineano un panorama sempre più dinamico e competitivo. Amundi ha annunciato il potenziamento della sua gestione azionaria con la nomina di Barry Glavin in qualità di Head of Equity Investment Platform. Precedentemente Chief Investment Officer del team Fundamental Value Equities di State Street Global Advisors, Glavin porta con sé una vasta esperienza nel settore. Vafa Ahmadi, Head of Thematic Equities di CPR Asset Management, amplierà il suo ruolo con la supervisione della gestione azionaria tematica di Amundi.

Fidelity International ha accolto Andrea Semino nel ruolo di Sales Director, ETF & Index per l’Italia. Semino, con una solida esperienza presso Credit Suisse e Blackrock, si concentrerà sull'espansione delle attività legate agli ETF sul mercato italiano. Invesco ha nominato Fabrizio Arusa come Head of ETF per l’Italia, mentre Franco Rossetti si occuperà del rafforzamento delle relazioni con la clientela istituzionale e lo sviluppo di partnership strategiche nel segmento degli ETF. Newton IM, parte di BNY Mellon IM, ha designato Tjeerd Voskamp come Global Head of Distribution. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore, Voskamp guiderà il team di distribuzione globale della società.

Ostrum Asset Management ha nominato Alberico Potenza come Responsabile di Ostrum Asset Management Italia. Potenza, con un'esperienza pluriennale nell'asset management italiano, contribuirà allo sviluppo delle attività della società sul territorio. Vontobel ha arricchito il proprio team Wealth Management con l'ingresso di Lorenzo Bellometti nel ruolo di Relationship Manager. Bellometti, con una vasta esperienza presso Credit Suisse Servizi Fiduciari, si concentrerà sui servizi di gestione patrimoniale per clientela "Private".

PIMCO ha nominato Giorgio Cocini come Managing Director per supervisionare le attività della società in Italia, Francia e Iberia. Cocini, con una solida esperienza nel settore bancario, lavorerà dalla sede di Londra. Lombard Odier Investment Managers ha designato Samira Sadik come Head of Wholesale Distribution per il mercato svizzero, mentre Banca Investis ha annunciato Ilaria Romagnoli come nuova Head of Asset Management di Gruppo e CEO di Symphonia.

Queste nomine e promozioni evidenziano la costante evoluzione del settore dell'asset management e del private banking, con le principali società che continuano a investire nelle loro strutture e nei talenti per soddisfare le esigenze sempre crescenti dei clienti e per affrontare le sfide di un mercato in continua trasformazione.