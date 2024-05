Siracusa, Donna Coraly: Montelli entra in qualità di General Manager

Donna Coraly: il Boutique Hotel di Siracusa accoglie Cinzia Montelli come nuova General Manager

Donna Coraly Country Boutique Hotel, dimora di charme a Siracusa, annuncia l’ingresso di Cinzia Montelli in qualità di General Manager, con un ruolo di supervisione della gestione operativa e dello sviluppo commerciale del boutique hotel. Professionista con una carriera di grandi successi nel mondo dell’ospitalità di lusso, Cinzia Montelli affiancherà la proprietaria Lucia Pascarelli nella definizione di nuovi ambiziosi traguardi per la dimora inaugurata nel 2010.

Cinzia Montelli ha ricoperto il ruolo di Managing Director e General Manager di realtà di luxury hospitality, tra cui La Bagnaia Golf Resort, per la catena alberghiera AccorHotels ha curato i riposizionamenti di La Griffe Roma – MGallery Hotel Collection (former by Sofitel), Capovaticano Resort Thalasso & SPA – MGallery Hotel Collection (former by Sofitel), Novotel City Genova - il più grande business hotel italiano del gruppo, il Grand Hotel Bristol Resort & Spa, il Relais dell’Orologio di Pisa, il Grand Hotel Terme di Ischia.

Associata dal 2005 alla prestigiosa EHMA, European Hotel Managers Association, all’interno della quale ha avuto il ruolo di Presidente Europeo del Board of Auditors, nella sua carriera di prestigio, ha anche ricoperto l’incarico di Assessore alla Cultura (incarico tecnico) presso il Consiglio Comunale di Acqui Terme (Alessandria).

"Sono orgogliosa dell’ingresso di Cinzia Montelli", sottolinea Lucia Pascarelli, proprietaria di Donna Coraly, "Sono felice che abbia scelto di trasferirsi in Sicilia per seguire il progetto. Sono sicura che insieme potremo sviluppare e rafforzare la nostra presenza nel mondo del luxury hospitality".

"Arrivo al Donna Coraly Country Boutique Hotel con grande entusiasmo", commenta Cinzia Montelli, General Manager Donna Coraly, "grazie alla chiamata di Lucia Pascarelli, owner del resort, ma soprattutto espressione della quinta generazione della famiglia proprietaria dell'antica tenuta. Ho intenzione di contribuire allo sviluppo di un turismo di alta gamma, non solo nella struttura che mi pregio di dirigere, bensì anche nella bellissima Sicilia barocca, territorio ospitale, che ritengo molto fertile, con un aspetto da new destination".

"Porto il mio know-how improntato all'applicazione degli standard di qualità e lo sviluppo di new luxury concept, consapevole dell'importanza della struttura, come riferimento per tutta l'area geografica dove è ubicata. Il luogo dei sogni, che l'imprenditrice Lucia Pascarelli ha saputo trasformare dal luogo dei ricordi d'infanzia; un'oasi dove entrare in contatto con la natura e ricevere un servizio attento e discreto, dove sorprendere i nostri ospiti, che cercano soluzioni di lusso su misura. La struttura dispone di un ristorante fine dining, La Zaituna, che è già riferimento dei gourmand; il team F&B, di altissimo profilo professionale, cura tutta l'offerta ristorativa con la stessa qualità. Nulla è lasciato al caso, la padrona di casa ha dato vita a un'area eventi, il cui fulcro è una raffinata ed elegante Orangerie, che stupisce gli ospiti internazionali più esigenti. Il fil rouge della mia intera carriera è stato beneficiare del privilegio di dirigere importanti case storiche, ma l'emozione di svegliarsi tutte le mattina nel luogo dove l'armistizio ha sancito la fine del secondo conflitto mondiale, è impossibile da descrivere", conclude Montelli.

Antico casale nella campagna di Siracusa, ristrutturato con grande sapienza e rispetto della tradizione, oggi Donna Coraly ospita 10 suite con giardino o patio privato. Un luogo unico, dove vivere l’esperienza dell’autentica ospitalità siciliana. L’ospitalità di Donna Coraly è ubicata nel luogo in cui fu firmato l’Armistizio di Cassibile il 3 settembre 1943 tra l’Italia e gli Alleati, nelle campagne, dove oggi sorge il Parco della Pace. Elemento di punta della dimora Donna Coraly è il ristorante fine dining La Zaituna, che unisce l’eccellenza della materia prima e la tradizione siciliana.