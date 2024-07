Sisal al fianco del Network di Fondazione Libellula contro la violenza di genere

Sisal aderisce al Network di Fondazione Libellula, la rete di aziende impegnate nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere

Sisal ha annunciato la sua adesione al Network di Fondazione Libellula, una rete di aziende impegnate nella prevenzione e contrasto della violenza di genere attraverso la promozione di una cultura inclusiva ed equa. Questo passo rappresenta un ulteriore sviluppo nell’impegno dell'azienda per creare un ambiente di lavoro consapevole e accogliente, con l'obiettivo di assicurare che ogni individuo si senta sicuro, rispettato e valorizzato.

Attraverso la collaborazione con il Network di Fondazione Libellula, Sisal lavorerà in sinergia con altre aziende per contribuire ad apportare cambiamenti significativi nella società e nel mondo del lavoro. L’obiettivo è quello di promuovere iniziative concrete per scardinare gli stereotipi di genere, offrire sostegno a colleghe e colleghi in situazioni a rischio e formare nuovi Ambassador sul tema.

Con il supporto di Fondazione Libellula, Sisal darà continuità al progetto "Against Women Violence", avviato nel 2022 con l’ausilio dell’Affinity Team dell'azienda. Il progetto mira a sensibilizzare attraverso la diffusione di strumenti, reti e servizi per combattere la violenza di genere, fornendo supporto a colleghe in situazioni a rischio e creando spazi di ascolto dedicati.

L'iniziativa fa parte del percorso di Sisal verso una cultura aziendale sempre più inclusiva. Attraverso progetti e iniziative che abbracciano le diverse identità presenti in azienda – genere, disabilità, LGBTQIA+, generazioni e multiculturalismo – Sisal conferma il suo impegno per un futuro più responsabile e inclusivo.