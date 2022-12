Sisal, la cucina dello chef Simone Rugiati arriva nelle sale Wincity

Sisal, annunciata al Wincity Milano Diaz la nuova collaborazione triennale con lo chef Simone Rugiati

È stata inaugurata ieri, durante un aperitivo informale nell'eclettico Wincity Milano Diaz, la nuova collaborazione triennale tra Sisal e lo chef e conduttore televisivo Simone Rugiati. Nelle sale Wincity di Milano, Roma e Firenze, Rugiati assumerà la gestione della cucina. Il progetto ha l’obiettivo di rinnovare la ristorazione del format Wincity senza stravolgerla, nell’ottica della sostenibilità, tradotta nella predilezione di materie prime a chilometro zero, nella riduzione degli sprechi e in menù che rispettino la stagionalità: tutto in nome di una continua ricerca della qualità, anima dell'accordo.

"Sono molto orgoglioso e colmo di aspettative per questa collaborazione con lo chef Simone Rugiati", ha commentato Massimo Ingrassia, Retail Managing Director di Sisal. "Abbiamo scelto Simone, oltre che per le sue indiscusse competenze come chef, anche per le sue caratteristiche umane e personali, sensibile alle tematiche sociali e ambientali. La sua anima sostenibile e innovatrice è affine alla filosofia di Sisal e sono certo ci permetterà di tracciare un nuovo percorso che rappresenterà un cambio di passo sulla ristorazione e sull'intrattenimento di Sisal".

"La leva enogastronomica è certamente un ingrediente indispensabile per garantire lo spirito di leggerezza e aggregazione che è proprio dei nostri punti vendita. Insieme a Simone Rugiati siamo convinti che tradizione e innovazione possano generare nuove forme di interesse", ha concluso Ingrassia.

"L'ingrediente viene prima dello chef. Le mie proposte per Sisal Wincity saranno semplicemente a servizio del pubblico. Vorrei riportare la semplicità nei piatti senza rinunciare all'apporto creativo e alla personalità e gusto del risultato finale, per assicurare al prodotto la possibilità di esprimersi al massimo delle sue potenzialità lavorandolo il meno possibile per rispettarne il valore nutrizionale, riducendo gli sprechi in cucina e rispettando la stagionalità degli ingredienti", ha dichiarato Simone Rugiati.

Sisal ambisce alla realizzazione di un'offerta che possa soddisfare i clienti nell'arco dell'intera giornata: dal pranzo al dopo cena, perché piacevole deve essere anche uno snack.

L’intervista di affaritaliani.it a Massimo Ingrassia, Retail Managing Director Sisal

Massimo Ingrassia, Retail Managing Director di Sisal, ai microfoni di affaritaliani.it ha raccontato così la nascita della collaborazione con Simone Rugiati: “Abbiamo fatto un lungo scouting, cercando il professionista che meglio facesse al caso nostro. Simone arriva dopo un’importante selezione fatta in tutto il territorio, seppur con una maggiore concentrazione su centro e nord Italia, tra chef stellati. Dopo i colloqui e gli incontri avuti abbiamo ritenuto che Simone rispondesse a tutte le caratteristiche che ricercavamo”.

“L’obiettivo di questa collaborazione è quello di migliorarci: per i nostri clienti e per i nostri consumatori”, ha proseguito Ingrassia. Questo l’aspetto più importante, che Rugiati sembra aver compreso a pieno, confermando che rientra nelle sue corde la possibilità di dare una risposta davvero efficace. L’obiettivo è quello di servire piatti che rispondano alle caratteristiche dell’Italia: piatti regionali reinterpretati e innovati. Il fine è che i clienti mangino bene grazie a prodotti di stagione di cui si limitino gli sprechi e che offrano un ottimo rapporto qualità prezzo.

Per quanto riguarda il tema della sostenibilità, come Rugiati stesso ha avuto modo di raccontare durante l’evento, essa sarà protagonista di questa nuova avventura a partire dalla selezione delle materie prime, dei fornitori e dei cibi da preparare, scelti in base alla stagione. Sarà fondamentale una disciplina più attenta nella selezione delle ricette e nella riduzione degli sprechi. Ingrassia ha tenuto a sottolineare: “Noi come Sisal Wincity, non buttiamo via niente di ciò che rimane. Riusciamo sempre a offrirlo grazie al mercato del dopo cena, che in Italia è estremamente vivo”.

“Siamo convinti che le novità portino sempre curiosi dietro le porte: saremo felici di farli entrare e di poter offrire loro la nostra esperienza, sperando che l’apprezzino. Siamo ragionevolmente convinti di quello che stiamo facendo. Ci aspettiamo che arrivino clienti nuovi: quello che ci interessa è che restino, e soprattutto che rimangano contenti”, ha concluso Ingrassia.

Il commento ad affaritaliani.it dello chef Simone Rugiati

“Credo che il pubblico cambi completamente in base alle zone in cui ci si trova. Anche se i punti Wincity esteriormente possono sembrare portare la stessa offerta, a seconda della location si modifica il target. Questo è ciò che ho visto”, ha dichiarato lo chef Simone Rugiati commentando l’offerta che porterà all’interno delle cucine Wincity.

“Il primo dei miei obiettivi è quello di far contenti tutti: il menù deve incontrare i gusti di ciascuno”, ha proseguito. Oltre alla varietà dell’offerta, che deve essere in grado di porre l’accento sulla ristorazione in un posto in cui non si va principalmente per mangiare, Rugiati ha infatti intenzione di aggiungere un tocco di divertimento e creatività.

La stagionalità sarà un elemento essenziale: “Voglio proporre verdure fresche, ci sarà un menù primavera/estate e un menù autunno/inverno. Ovviamente, non priverò Roma di un’ottima amatriciana o Milano di una versione del risotto”.

Le città in cui viene proposta la collaborazione con Rugiati vantano grande turismo, e questo è un elemento che deve essere rispettato e incluso: “Mi piacerebbe che anche i turisti trovassero nelle sale Wincity piatti che, quando si parla di centro città, spesso vengono cucinati in maniera sbagliata. Ecco, qui troveranno invece una versione fatta con gli ingredienti giusti. Piatti originali, con, in aggiunta, il tocco di Simone”, ha concluso lo chef.